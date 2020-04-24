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24 апреля • обновлено в 15:33
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Как Украина будет открывать границы после карантина:в МИД дали объяснения

1.7т
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Украина постепенно и в координации с государствами-соседями будет восстанавливать пассажирское движение на своих границах, которые закрыли в связи с карантином из-за коронавируса.

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Об этом рассказал политдиректор МИД Петр Бешта на видеосеминаре Экспертного совета внешней политики "Украинская призма", сообщает "Европейская правда".

По его словам, в первую очередь в этом вопросе украинское правительство будет руководствоваться общим планом относительно смягчения ограничительных мероприятий на территории страны.

Как Украина будет открывать границы после карантина:в МИД дали объяснения

"Также во внимание следует принять аналогичные меры, которые принимают наши партнеры на наших границах. Это все должно быть скоординировано", – сказал Бешта.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может закрыть свои границы до сентября 2020 года, что сделает невозможным международные путешествия для украинцев еще на несколько месяцев.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
путешествия Министерство иностранных дел Украины граница
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