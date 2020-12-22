Как учителю заработать в интернете: назван эффективный способ

Что будет с преподавателями? OBOZREVATEL подготовил инструкцию, как преподавателям НЕ остаться без заработка!

Образование в Украине финансируется в последнюю очередь: тем, что остается после распределения денег на другие нужды. Вот и сидят нищие педагоги в нетопленных аудиториях. А не нравится – иди гуляй. Безработных в стране хватает.

Зато есть масса желающих порассуждать о реформе образования, особенно перед выборами. И упрекнуть учителей – плохие они, не то,что в Европе!

“Битву выиграл прусский школьный учитель”, – сказал Отто фон Бисмарк после победы в сражении. Он понимал важнейшую роль обучения для формирования немецкого государства и нации. Учитель в школе или университете был уважаемой в обществе фигурой, достойно зарабатывал и качественно обучал учеников и студентов. Результат мы знаем из истории – Германия за считанные десятилетия обогнала Францию и Англию, стала, и поныне остается самой развитой и богатой страной Европы.

Простая истина – у страны с некачественным образованием некачественное будущее!

Эпидемия коронавируса в первую очередь устроила проверку системе здравоохранения и образования. Детей разогнали по домам, студентов тоже. Преподавателям срочно пришлось осваивать Zoom, Skype, Viber и Telegram. Одалживать деньги, чтобы приобрести работоспособный гаджет и подключить домашний интернет. И понеслось!

Только ленивый не смеялся над бедными училками в соцсетях! Куча мемов, анекдотов, фотожаб.

Не смеялись те, кто понимал – мы смеемся над будущим своих детей и страны!

На самом деле, дистанционное обучение может стать спасением для учеников и учителей! Вывести украинское образование из кризиса!

Доступность любых учебных материалов, методик, привлечение к вебинарам лучших преподавателей и ученых дает фантастические возможности для обучения. При этом не важно, в столице или дальнем поселке. К сожалению, не все это понимают, иначе путь развития и реформы образования был совсем другим. Вместо того, чтобы дальше содержать бюрократические устаревшие учреждения - провести их тотальную диджитализацию, а на сэкономленные средства обеспечить современное обучение актуальным знаниям и профессиям! Для тех, кто хочет учиться и учить!

А что же делать сейчас? Чтобы не ждать “милости от природы”, действуйте самостоятельно!

Преподаватели и те, кто ищет знаний, уже начали по своей инициативе формировать параллельную модель образования – то, что раньше называлось репетиторством, перешло в новый формат видео-уроков. Онлайн-курсы на базе обучающих платформ, интернет-школ и просто индивидуальные курсы “одного преподавателя” становятся все более привычными и доступными.

Отсутствие бюрократических проблем, необходимости “утверждать методику”, свобода выбора тем и формата обучения дают поразительный эффект – бывшие прогульщики и двоечники учатся с удовольствием, а уставшая от проверок тетрадей после работы учительница преподает увлеченно и качественно предмет, который вызывал у нее головную боль одним названием!

Все дело в мотивации. Зарабатывая больше 1000 долларов в месяц, преподаватель иначе воспринимает свою роль в обществе, растет его самооценка и ответственность. Его ученики это чувствуют и воспринимают личность педагога с уважением!

Кроме этого, человек, заплативший за обучение, ценит полученные знания, старается лучше учиться!

Начать преподавание онлайн сейчас доступно каждому. Если у вас достаточные квалификация и амбиции, можно начать хоть сейчас! Самый простой вариант - работать в онлайн-школе, благо их сейчас тысячи. Можно даже дистанционно давать уроки, находясь дома. Но оплата труда таких привлекаемых преподавателей - фрилансеров и сотрудников не очень велика. Сказывается привычно низкая оценка труда учителя.

Гораздо выгоднее самому создать курс и разместить его на специальной обучающей платформе. Разработано множество механизмов и инструментов для автоматизации учебного процесса, использования возможностей интернета и программных продуктов. Конечно, их нужно изучить, чтобы курс был успешным.

Есть очень удобная и простая инструкция, где по шагам разбирается весь процесс создания и правильного размещения курса. Ее можно получить в подарок, просто НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.