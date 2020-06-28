Смотрите, как убивает популизм. В прямом смысле этого слова. На примере коронавируса. Очень простая и очень понятная схема.

Несколько месяцев назад выяснилось, что в мире появился новый вирус. Про него ничего не известно: ни вирулентность, ни смертность, вообще ничего. Есть только предположения.

Но новый хайп есть. Он запущен. И СМИ, и соцсети разносят дикие, алармистские вопли - улицы Уханя завалены трупами! Люди умирают прямо в метро! Морги Ломбардии переполнены! Ещё бы, если в моргах Ломбардии в среднем по тридцать мест, ясен хрен, они будут переполнены от любой мало-мальской вспышки любых соплей, но кого это волнует. Италия ввела войска! Трупы сжигают! Работники кладбищ в спецкостюмах!

Слабые одинокие попытки противостоять этому информационному терроризму - что вы делаете, очнитесь, зачем вы разводите запредельную панику, которая совершенно не соответствует уровню опасности!? - тонет в общем хоре. "Ааааа, мы все умрем, вот вам ещё один видосик".

Общество раскачано до состояния истерики. Люди начинают свой день с того, что лезут на сайты – смотреть, сколько человек заразилось, сколько умерло. Народ превентивно занимает койки в больницах, потому что когда начнется по-настоящему, то мест уже не достанется, и сметает в магазинах макароны и гречку. Что только подстегивает панику. Как гречка-то, кстати, черви еще не завелись?

Ну и, конечно же, интервью с дедушкой, таксистом, покупателем, рабочим на стройке, и бабушкой, которые все как один обвиняют правительство в бездействии. Неважно какое, неважно где - правительства никогда ничего не делают. Это каждому известно. Спросите у любого водителя автобуса в любой стране.

Правительству, неважно какому неважно где, это тоже нафиг не надо. Скоро выборы - они всегда скоро, президентские, местные, в парламент, в муниципалитет, губернаторские, праймериз, хераймериз - и оно принимает меры.

Принимает оно меры не в соответствии с реальностью, а в соответствии с ожиданиями общества.

Ожидания общества, которое накручивали СМИ, панические.

Соответственно, меры драконовские.

И вот весь мир в буквальном смысле слова запирается по своим квартирам, героически поет песни на балконе, полиция гоняется за теми, кто отошел от дома более, чем на 101 метр и в магазин дальше соседнего – выписывает им штрафы в десять тысяч евро. Рейды на пляжах и в лесах, собачки гуляют по шестьдесят раз в день, и лишь одни шведы, покручивая у виска пальцем, стараются оставаться хоть в каких-то рамках адекватности.

Попытка сказать: "да вы совсем кукухой поехали, друзья мои" тонут в общем хоре вирусологов.

Причем, там, где есть государство и хоть какое - пусть популистское - но работоспособное правительство, это еще хоть как-то вписывается в рамки ну не полной идиотии.

Там же, где вместо государства и правительства полная феерическая клоунада с табуреткой во главе фотографов и корабельных сосен - получается полный швах. С пересчетом пассажиров не больше десяти, с закрытием метро, с каким-то пиаром на масках и "Мриях" - ну, вы все помните.

Проходит два месяца. Запертый в десяти квадратных метрах народ звереет. Песни уже никто не поет. Ролики с полицией вместо аплодисментов вызывают уже агрессию. Экономика реально встает на паузу. Мелкий бизнес умирает. Деньги заканчиваются.

Интервью с соседкой, с пенсионеркой в маске, с водителем такси - правительство бездействует.

У правительства скоро выборы, ему это тоже нахрен не надо.

Правительство начинает снимать карантин.

Люди выползают на улицу, и - вот же неожиданность-то, блин, а, кто бы мог подумать! - получают новую вспышку заболеваемости.

Бинго! Страйк.

Причем это нифига никакая не вторая волна, как опять же пишут СМИ. Это еще отголоски первой. Вторая будет - если будет, конечно - осенью. Вот тогда-то самая веселуха и начнется. Если уж и сравнивать с испанкой, то первая волна испанки была страшной, но вторая - просто катастрофической. Именно она и убила больше всего людей. А третья потом подчистила.

И вот мы находимся здесь.

И если там, где есть государства и правительства, карантин, по крайней мере, дал результаты - то там, где деревянная табуретка возглавляет клоунов - антирекорд за антирекордом. Каждые сутки количество заболевших бьет новые показатели.

И, казалось бы, надо заново вводить карантин, но…

Но этот карантин всех уже достал до такой степени, что люди ни слышать, ни видеть его уже не могут. Все уже и так наплевали на вирус и просто тупо и банально вернулись к обычной жизни без всяких регулировок правительства. Ношение масок уже не работает. Люди больше не хотят сидеть взаперти. Эта тема проехала. Все. Точка.

Потому что ролики роликами, но если 99,9 процентов населения не видят заваленных трупами улиц своими глазами - держать население в страхе перед заваленными трупами улицами оказывается очень сложно. Истерика – инструмент сильный, но у него есть побочный эффект - он не долговременный. Спросите у распятого мальчика в Славянске.

Местные власти не хотят вводить карантин собственным решением, потому что у них выборы и вызывать новый взрыв недовольства на себя им нахрен не надо, а государственные власти не хотят вводить карантин своим решением - потому что у них выборы и вызывать новый взрыв недовольства на себя им нахрен не надо.

Ну вот просто представьте, что опять - по десять человек в маршрутке, с матами, со скандалами, со стрессами, закрытое метро, пробки по четыре часа, в кафе нельзя, на работу нельзя, вообще ничего нельзя - и штрафы по 17 тысяч и по десять космонавтов на пловца в Гидропарке.

Да люди просто забьют болт уже, да и все. А начать давить - будет взрыв.

Приехали. Слезайте. Остановка "Патовая ситуация".

И только правительство Швеции, которое за это время съело СТОЛЬКО Г*ВНА за свои непопулярные, но имеющие стратегию меры, говорит, что ко второй волне как минимум Стокгольм, скорее всего, уже достигнет национального иммунитета и им плевать.

Умение мыслить стратегически в этом мире - по-моему, уже почти исчезнувшее качество.

Стратегию полностью заменило популистское метание.

Не знаю, как сегодня, но вчера и позавчера в Украине было выявлено наибольшее число зараженных в день за все время. Ролики про трупы на улицах, про переполненные морги, интервью с доктором из США, фото потертостей от маски? Нет? А что так?

Информационный терроризм сделал свое дело и поехал дальше.

На запугивании коронавирусом новых рекордов в кликбейте не достичь - а, значит, нужна новая страшилка. И она скоро будет, зуб даю. Какие-нибудь новые горящие коалы в масках с харрасментом.

А бабушки, которых перестали пугать из телевизора и которые на этом основании вполне логично решили, что опасности больше нет, полезут из квартир на улицы и поедут обниматься целоваться с внуками, которых не видели целых три месяца - и новые смерти готовы.

Потому что популизм затребует ответов на новый хайп. Старый уже никому не интересен.

Тем более от правительства, у которого вообще нет стратегии, от слова совсем, оно и слова-то такого не знает и у которого выборы и которое уже пилит видосики дальнобойщикам и студентам с ЗНО.

С популизма начали, популизмом кончили.

Круг замкнулся.