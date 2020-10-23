Как уберечься от COVID-19 на местных выборах: Минздрав озвучил правила

В Минздраве Украины назвали некоторые правила и меры безопасности, которые приняли на избирательных участках во время карантина.

Об этом на брифинге в пятницу, 23 октября, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Избирателю нужно показать члену комиссии документ подтверждающий личность, держа его в своих руках. При этом избиратель сам переворачивает страницы документа для ознакомления. Не нужно передавать документ лично в руки, потому что вирус передается через такой контакт", – пояснил он.

Степанов сказал, что на каждом избирательном участке должны быть установлены урны для использованных средств индивидуальной защиты. Потом их должны утилизировать.

"На специальном избирательном участке могут быть установлены дополнительные противоэпидемиологические средства защиты относительно установленного режима пребывания в учреждении", – добавил министр.

Степанов также сказал, что на специальном избирательном участке, что находятся в медучреждениях, тюрьмах, СИЗО – членам избирательной комиссии, наблюдателям, полицейским и другим лицам, которые обеспечивают избирательный процесс, рекомендуется не позже 72 часов до дня выборов (25 октября) пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов сказал, что больные коронавирусом в Украине на местных выборах-2020 смогут проголосовать на дому.