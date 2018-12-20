''Как у психиатра'': сеть взорвалась шутками о пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря, вызвала большой резонанс в социальных сетях.

Так, пользователи отреагировали на нее множеством шуток, стебных комментариев, коллажей и забавных фото, которыми они охотно делятся на своих страницах в Facebook, Twitter и на Telegram-каналах.

Ими они продемонстрировали свое негативное отношение к Путину и высмеяли пафосность и размах, с которыми традиционно проходят его конференции.

Владимир Путин ЯСИА

К примеру, пользователь CallMeAlex запостил у себя в Twitter фото, на котором кто-то из журналистов поднимает табличку с надписью "Помогите". "Коротко о пресс-конференции Путина", — с сарказмом отметил автор поста.

Кроме того, пользователей сети рассмешили несоответствующие действительности слова Путина о том, что жизнь в России якобы налаживается. Более того, его речь даже сравнили с выступлением Сталина, в котором он также лгал о счастливой жизни граждан СССР.

Краткое резюме всей пресс-конференции Владимира Путина. pic.twitter.com/mET7H0mdEd — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 20 декабря 2018 г.

По словам Владимира Путина жить стало в стране лучше... Всё растет, все развивается... #Putin #Путин — Jurgen (@Jurgen_Stern) 20 декабря 2018 г.

В свою очередь, журналист Роман Доброхотов, которому запретили посещение пресс-конференции Путина, отметил, что о положении дел в России можно было легко судить по контингенту тех, кто пришел передать свой крик души президенту РФ.

"О ситуации в стране все можно понять и без пресс-конференции по множеству стариков, инвалидов и прочих обездоленных людей, которые ходят по фойе с записочками и умоляют журналистов передать "если не Путину, так хоть Пескову", — написал он.

О ситуации в стране все можно понять и без пресс-конференции по множеству стариков, инвалидов и прочих обездоленных людей, которые ходят по фойе с записочками и умоляют журналистов передать "если не Путину так хоть Пескову" — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

Кроме того, не осталось без внимания пристрастие Путина к увиливанию от неудобных вопросов. Яркую карикатуру этому посвятил известный художник Сергей Елкин. На ней российский президент уклоняется от вопросов сотрудников СМИ, как герой фильма "Матрица" Нео от пуль. "Пока Путину не надоест давать пресс-конференции, эта карикатура не устареет", — подписал он рисунок, которым поделился на своей странице в Facebook.

Бурную реакцию пользователей вызвали и нелепые заявления Путина, озвученные в ходе пресс-конференции. На один из таких моментов обратил внимание исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Х...ло заявил, что Россия живет под санкциями с ХІХ века. Правильно ли я понял, что его пребывание в Кремле — элемент санкций?" — отметил эксперт.

Также пользователей сети позабавило высказывание Путина о своей возможной женитьбе, в котором он назвал себя порядочным человеком.

Примечательно, что многие люди обратили внимание на тот факт, что с каждым годом Путин воспринимается все более комично. Также особо наблюдательные пользователи отметили, что онлайн-трансляция его пресс-конференции не пользовалась особой популярностью в интернете.

"А вы заметили, что над Путиным уже начинают смеяться, как в свое время смеялись над стариками типа Ельцина и Черномырдина?", "Короче, так себе из Путина видеоблогер. Задизлайкали, чаты везде отключены. Надо, конечно, вводить сроки за такое", — отмечают в соцсетях.

Владимир Путин Euronews

А вы заметили что над Путиным уже начинают смеяться, как в своё время смеялись наб стариками типо Ельцина и Черномырдина? #Путин #взаимно — Рони Айлман (@ArkAdOdjei1) 20 декабря 2018 г.

Короче так себе из Путина видеоблогер. Задизлайкали, чаты везде отключены. Надо, конечно, вводить сроки за такое pic.twitter.com/e5TY0Bw2PW — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 20 декабря 2018 г.

Продолжая эту тему, зрители выступления Путина заметили, что единственное кардинальное изменение, которым может похвастаться президент России за свои президентские сроки, — это его разнообразные галстуки, меняющиеся от года к году.

Как менялись галстуки Путина на его пресс-конференциях Telegram-канал "Номенклатура"

Особо критичные пользователи сети и вовсе сравнили пресс-конференцию главы страны-агрессора с телеигрой 90-х годов "Поле чудес" и приемом у психиатра.

"Большая пресс-конференция стала превращаться в прием у психиатра, где ВВП убаюкивающим голосом отвечает скорее на личные проблемы и просьбы, чем комментирует ключевые проблемы и вопросы","Все больше и больше пресс-конференция президента похожа на передачу "Поле чудес", куда приходят передать привет. Нужна строгая серьезная повестка, тогда и не придется делать четырехчасовые марафоны", — возмущаются на Telegram-канале "Кстати".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине, о вмешательстве в выборы и о захвате украинских моряков в Черном море. Он был настолько настойчив, что президент РФ изначально даже испугался общения с ним. Позднее он все же ответил на все вопросы, пытаясь обвинить во всем Украину.

Напомним, журналиста Романа Доброхотова, который является главным редактором The Insider, не допустили к участию в большой пресс-конференции Путина из-за того, что он является соавтором резонансных расследований о преступлениях ГРУ и президента РФ.