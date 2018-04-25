Дорожная карта выборов.

Меньше года осталось для выборов президента Украины. И все чаще звучат заклинания: "Нам бы не ошибиться в очередной раз!".

А в чем не ошибиться? Мы живём не в черно-белом пространстве. Посмотрите за окно - сколько ярких красок в природе. Даже радуга состоит из семи цветов, и каждый цвет имеет свои оттенки и полутона. Так и человек. В нем нет только плохого или только хорошего. Он также разнообразен, как и цвета радуги.

Но если в обычной жизни определенные черты человеческого характера наших знакомых особенно не влияют на нас, то при выборе президента они имеют определяющее значение для развития страны и всей нашей жизни.

Основные качества человека и черты его характера заложены уже при рождении и незначительно меняются с течением времени. Просто происходит приспособление к жизни и подавление своих истинных качеств и инстинктов.

Но если человек попадает на вершину власти, то ему уже не нужно приспосабливаться к окружающему миру, и он полностью раскрывает себя.

История выборов в Украине показывает,что уже 26 лет на пост президента мы должны выбирать из всех плохих одного плохого.

И я уже давно считаю, что при существующих условиях предвыборной кампании , отношении населения к этим выборам эта должность должна быть просто церемониальной. И статью об этом я написал в марте 2016 года , которую перепостили многие сайты. Но говорить об этом уже поздно, надо готовиться к выборам.

Не ошибиться при выборе президента из главных претендентов, желающих занять этот пост, просто невозможно, все равно ошибёмся, но минимизировать ошибки можно, если придерживаться определённых критериев и выбирать не только сердцем, но и головой. И думать, и анализировать,а не полностью доверять всей этой пишущей братии. И нести свои убеждения и сомнения своим знакомым, родственникам, друзьям.

Конечно, эти правила не для большинства избирателей, у которых нет ни Интернета, ни газет; эти правила для блогеров, журналистов, определяющих или думающих, что они определяют общественное мнение, и для всех читателей социальных сетей.

К сожалению, вся эта пишущая братия забывает, что она представляет 4- й уровень власти. И сейчас этот уровень многих блогеров и некоторых популярных журналистов опустился до уровня бульварной прессы. Сплетня является сенсацией, факты высасываются из пальца. Особенно мне нравятся такие заголовки: "Из достоверных источников".. , а там подставляй, что хочешь.

То Трамп уже давно, лет десять тому назад, принял решение убрать Порошенко, то секретарь сельсовета попытался склонить к сожительству свою техничку. И тысячи лайков, интернет кипит от возмущения - "злочинна Влада".

Поймите, достоверных источников не бывает. Бывают источники с фамилией авторов и проверенными фактами, которые отвечают за недостоверные данные, как на Западе. Запад - это вам не Украина, в которой враньё за деньги или от глупости вызывает огромное восхищение.

И ещё, нам не нужно наклеивать ярлыки друг на друга из-за выбора эффективного менеджера, которым является президент, ибо цели у нас общие: мы хотим жить в демократическом обществе, мы хотим здоровья и счастья для себя, своих детей и внуков. Мы хотим свободной, демократической, независимой Украины. А оскорбления и ненависть давайте оставим Российским "троллям" и их идейным последователям в Украине. Кстати, чем хуже будет экономическое положение России, тем меньше этих идиотов будет на волнах Всемирной паутины.

Предлагаю вам прочитать эти критерии и пользоваться ими по мере необходимости.

Критерий номер один.

Вам понадобится не менее получаса, чтобы узнать прошлое и настоящее вашего избранника. Не поленитесь, откройте интернет с именем вашего любимца и прочитайте о нем 4-5 статей. Вы ознакомитесь с его биографией, вы узнаёте о нем много хорошего и плохого. Если вас не смущают его отрицательные качества, если хорошее превалирует над плохим- значит это ваш выбор. Только имейте в виду, что человек практически не меняется со временем. И если он в молодости, допустим, воровал шапки, то, придя к власти, он будет разворовывать бюджет. Потом не удивляйтесь, что он вас обманул. Это вы обманули себя.

Я не буду давать характеристику основным фаворитам президентской гонки, ибо заслужу прозвище - или "порохобот", или "зрадофил".

Общие черты для всех- они все или входили в правительство Януковича, или договаривались с ним о разделе власти. Ничего в этом нет особенного. Но в результате их деятельности никаких существенных изменений ни в экономическом, ни в политическом пространстве не произошло. И экономика деградировала, и трубы старые ржавели, и дороги были в выбоинах и латах. Им мешали, скажут мне, естественно, естественно... но свежих идей я не помню.

На большинство из них были заведены уголовные дела. Не политические, а коррупционные. Совсем не собираюсь приводить пример осуждения Ю. Тимошенко, или Ю. Луценко. Это был полнейший беспредел тогдашнего режима.

Но есть другие народные любимцы. Один отсидел в тюрьме 14 лет за хищение в особо крупных размерах в СССР, другой в Украинской тюрьме за хищения, на третьего завели дело, но потом приостановили...

И все они сейчас ярые борцы с коррупцией.

Все наши фавориты, мягко говоря, искажают факты. Больше или меньше!

И наше общество любит больше тех, кто врет больше других.

Вы считаете, что все это не существенно? Это ваше право. Но имейте в виду, если человек имеет склонность к воровству, то он попробует применить свои навыки и на высоком посту. Если человек патологически жаден, то он на любом посту будет таким. Но это ваш сознательный выбор. Потом не возмущайтесь - "знову зрада". Но знать о таких фактах - это очень полезно.

Поэтому будьте любознательными. И делайте выбор на основе фактов, а не криков и сплетен.

Критерий номер два.

Мы живём в состоянии войны с Россией.

Хотелось бы , чтобы ваш избранник точно, без запинок ответил, как он относится к России, считает ли он её агрессором. Как он будет решать проблему Донбасса и Крыма. Если он хочет отвоевать Донбасс силой, то пусть расскажет, какими средствами он собирается победить Россию. И если все готовы к бомбардировкам Киева, Львова, Одессы или Харькова... Значит это судьба нашей страны. Конечно, многое сделано для перевооружения армии, но ещё много, очень много нужно сделать, чтобы она приобрела современный вид и могла воевать со второй армией мира, у которой имеется ядерная кнопка.

Минские соглашения плохие? Естественно. Минские соглашения - это удавка Путина для Украины. Определенную роль они выполнили, а теперь нужен новый план. Будущий Президент должен его представить.

Не стесняйтесь спрашивать - он обязан отвечать.

Новости Российская экономика рухнет

Критерий номер три.

Хотел перейти к экономике. Но наше общество это мало волнует.

Главный вопрос - борьба с коррупцией. Коррупция - это раковая опухоль на теле любого государства. Борьба с ней должна вестись комплексно и последовательно. Основной причиной коррупции в обществе является бедность населения. И когда человеку нечем кормить свою семью, страх быть наказанным пропадает. И мизерные зарплаты не только у рядовых врачей или учителей, но и у академиков и профессоров тоже. Люди хотят жить. Отсюда невозможность справиться с янтарной мафией, с вырубкой лесов, с беспрерывным взяточничеством от рыболовецкого инспектора до председателя сельсовета, чиновников любых рангов.

А коррупция в высших эшелонах власти возникает по причинам несовершенства законодательных актов и возможности чиновников вмешиваться в процессы экономики и политики.

Получается парадоксальная картина. Чтобы побороть коррупцию, нам нужно развивать экономику и на основе этого повышать жизненный уровень населения. А для того, чтобы поднять экономику, нам нужно побороть коррупцию. Круг замкнулся. Нет, не замкнулся.

Это только говорит о том, что все процессы должны идти комплексно, что все не может решиться сразу в одну ночь.

И когда вам очередной сказочник будет рассказывать, что он победит коррупцию за одну ночь или 72 дня, вспомните слово из трёх букв. Нет, я ничего не опошляю. Это слово - "КАК?"

Как искоренить почву для коррупции, чтобы чиновник не вмешивался в работу бизнеса? Какие законы нужно принимать или изменять?

Какие ещё антикоррупционные органы нужно создать, кроме уже существующих? Что нужно сделать, чтобы они занимались своими прямыми обязанностями, а не ставили жучки друг другу?

Как сделать независимыми и честными судебные органы.

Как говорят на Востоке, если десять раз сказать халва, во рту от этого слаще не станет. И если ваш избранник скажет, что он проведёт судебную реформу, это не ответ. Пусть даст предложения, как судьи, наши Украинские судьи, вышедшие из коррумпированного общества, могут стать честными и независимыми. И каков механизм их отзыва?

Что делать с государственными предприятиями- нерентабельными и источниками коррупции, как искоренить коррупцию и серые схемы на таможне?

На все должен быть дан ответ с конкретными сроками выполнения.

Критерий номер четыре.

Экономика. У каждой страны свой путь развития экономики.

Мы не можем соперничать с Китаем - копировальной машиной западных технологий - это нам не под силу.

Нам нужна конкурентноспособная экономика.

Значит нужно создавать максимально выгодные условия для развития своего бизнеса.

Значит нужно создавать привилегированные условия для западных инвесторов.

А это значит, что нужно на только бороться с коррупцией, но и гарантировать неприкосновенность частной собственности, решать вопрос о продаже земли.

Этот пост можно продолжать до бесконечности. Но идея одна:

Нужно требовать конкретный план, а не общие фразы, которые так любит наш "маленький українець".

Ведь мы выбираем менеджера для эффективной работы, а не гетьмана за громкий голос.

И если мы будем любить наших избранников не за общие слова, а за программу действий, то многие ошибки можно будет избежать.