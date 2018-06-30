"Как так можно?" Жительницу Запорожья шокировало содержимое шоколадки

Жительница Запорожья приобрела в одном из магазинов города шоколадку популярного бренда, однако внутри оказался пенопласт.

Об этом женщина рассказала в сообществе "Типичное Запорожье" в Facebook.

"Порадовали ребенка... Купили в магазине недалеко от дома... Как так можно? А если в гости - на сюрприз знакомым?" - заявила она.

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В комментариях пользователи предположили, что это мог быть муляж. Однако женщина заявила, что не увидела там надписей "образец, муляж и прочее".

В итоге, она сообщила, что вернула пинопласт обратно и взамен получила деньги, которые заплатила якобы за шоколадку.

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