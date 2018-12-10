Как стать богатым и здоровым: ученые нашли ответ

Общение с людьми определенного социального статуса прямо влияет на здоровье человека.

Об этом пишет журнал Science Direct. Сеть знакомств, которая состоит из семьи, родственников, друзей, коллег и соседей, а именно – их социальный статус – напрямую влияет на здоровье.

Исследователи проанализировали национально-репрезентативные данные объемных социальных обследований, проведенных одновременно в Соединенных Штатах, Тайване и городской части Китая, чтобы выяснить, может ли статус того или иного знакомого быть причиной заболевания продолжительностью более недели.

Как выяснилось, люди с более высоким статусом в целом болеют реже. Они более сознательны и осведомлены о своем состоянии, у них есть время и деньги, которые они вкладывают в здоровый образ жизни.

Они реже испытывают стресс, у них есть доступ к более широким возможностям медицины. Все эти привилегии согласно теории социального капитала могут распространяться и на их окружение.

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В то же время ученым удалось выяснить, что есть обратные последствия у общения с людьми более высокого социального статуса. В двух из трех изученных групп людей — в Соединенных Штатах и Китае — связь с людьми более высокого положения вела к частым случаям нарушения здоровья.

Новую концепцию, которая помогает понять негативные последствия высокого социально-экономического статуса для здоровья, назвали теорией социальных издержек.

"Ее основные характеристики включают в себя беспокойство и чувство неудачи, сравнение себя с более успешным знакомым не в свою пользу, которое ведет к вредным привычкам, а также дополнительные усилия - время, деньги и энергия, которые нужны для установления и поддержания столь ценных отношений высокого статуса", — сказано в сообщении.

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