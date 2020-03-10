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10 марта • обновлено в 03:06
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Как СССР воровал фильмы: назван топ-4 популярных шедевров

1.5т
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В СССР некоторые режиссеры заимствовали сюжеты иностранных фильмов и переснимали их на советский лад.

Так, в кино-воровстве были уличены такие режиссеры как Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, пишет блогер Максим Мирович.

"Кавказская пленница"1966 год и "Песня мошенника" 1930 год

Как СССР воровал фильмы: назван топ-4 популярных шедевров

Известная комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" основана на фильме "Песня мошенника". В оригинальной картине действие происходит в российском Кавказе в 1910 году, где русский бандит Егор влюбился в принцессу Веру и решает ее похитить. Его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек – вместе троица участвует во всяких смешных сценах, а также в фильме есть музыкальные номера.

"Бриллиантовая рука" 1968 год и "Бей первым, Фредди" 1965 год

Как СССР воровал фильмы: назван топ-4 популярных шедевров

Сюжет фильма "Бриллиантовая рука" того же Гайдая очень похож на датскую киноленту "Бей первым, Фредди" режиссера Эрика Баллинга. В советской версии рассказывалось о приключениях персонажа Юрия Никулина, сошедшего с корабля и случайно попал к контрабансдистам.

В датском оригинале есть все то, что переснял Гайдай: корабль, бандиты, простак, певичка, бандит по имени Колик (у Гайдая – Лелик), фразы вроде "Шеф будет недоволен", забавные игрушки вроде чертика из табакерки (у Никулина), драка в гараже в конце и т.д.

Кстати, композитор Александр Зацепин тоже написал на свой манер музыкальную тему из "Бей первым, Фредди".

"Собачье сердце" 1975 и "Собачье сердце" 1987

Как СССР воровал фильмы: назван топ-4 популярных шедевров

Фильм Владимира Бортко очень напоминает совместную итальяно-немецкую экранизацию "Собачьего сердца", снятую в 1975 году. Так, советский режиссер позаимствовал у "Собачьего сердца" 1975 года даже цветовое решение кино – бортковская черно-белая "сепия" сильно напоминает коричневатую гамму итальяно-немецкого фильма.

"Ирония судьбы" 1975 и "Квартира" 1960

Как СССР воровал фильмы: назван топ-4 популярных шедевров

Сюжет культовой советской киноленты основан на оригинале из США – "Квартира". В американской версии рассказано, как скромный и незаметный рабочий Бад (прототип Лукашина) живет в небольшой холостяцкой квартире, которую иногда сдает на суточную аренду. Бад ухаживает за лифтершей по имени Фрэн, которая не спешит заводить с ним отношения, имея тайный роман с Джеффом Шелдрейком, директором фирмы.

Однажды, в канун рождества, Бад возвращается домой и обнаруживает Фрэн у себя в квартире на кровати в бесчувственном состоянии – оказалось, что Фрэн проводила время с Джеффом именно в квартире Бада. Вокруг квартиры вращается и весь дальнейший сюжет фильма – Бад развлекает Фрэн разговорами и игрой в карты, в конце фильма Фрэн, вспомнившая было о "хорошем и положительном" Ипполите Джеффе, в конце концов уходит к скромному труженнику Жене Баду.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
кадры из фильма СССР
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руденко владимир
руденко владимир
Бред... Что вы курите автор?)
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