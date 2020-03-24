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25 марта • обновлено в 02:13
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Как сшить маску за 1,85 грн: лайфхак от украинки

1.6т
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Украинка рассказала, что альтернативу медицинской маске – повязку из стерильного полотна для хирургических операций – можно сшить дома по себестоимости 1,85 грн за штуку.

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Об этом в Facebook сообщила пользовательница Татьяна Балан. Она также поделилась фотографиями необходимого материала и готового изделия.

Медицинская маска. Иллюстрация

Медицинская маска. Иллюстрация

Getty Images

"Есть такое покрытие операционное, предназначенное для поддержания санитарно-эпидемиологического состояния в лечебных учреждениях. Стоит такая пеленка 7,40 грн, размер 80×70 см. С одной пеленки выходит 4 маски", – написала украинка.

Как сшить маску за 1,85 грн: лайфхак от украинки

Facebook – Татьяна Балан

Подчеркнем: эффективность такой маски не подтверждена.

Как сшить маску за 1,85 грн: лайфхак от украинки

Facebook – Татьяна Балан

Как сшить маску за 1,85 грн: лайфхак от украинки

Facebook – Татьяна Балан

Как писал OBOZREVATEL, врач Евгений Комаровский предупредил, что помимо защиты лица масками и рук перчатками необходимо прикрывать длинные волосы.

Комаровский также разнес "богатеньких буратино" за "осаду" больниц при подозрении на коронавирус.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
инфекция болезнь вирус фотографии аптека
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