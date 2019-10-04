Выживут во время апокалипсиса: ученые назвали лучшие убежища на случай катастрофы

В случае глобальной катастрофы на Земле у человечества есть шанс спастись и возродить свою цивилизацию в условиях эпидемии смертельной болезни.

Группа ученых из Новой Зеландии пришла к выводу, что у людей есть шансы выжить на крупном острове или островном государстве, пишет Risk Analisis.

"Возбудители болезней легко преодолеют сухопутные границы, поэтому изолированный самодостаточный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы населить Землю после катастрофы", – сообщили исследователи.

Одним из важнейших условий является отсутствие сухопутных границ и мостов с материковыми странами. В этот список попали 20 стран, среди которых Австралия и Исландия.

Именно у них, по мнению ученых, есть вероятность не только уцелеть во время глобальной эпидемии, а и уберечь там развитие.

Также пригодными во время "апокалипсиса" назвали Японию, Кубу, Ямайку и Фиджи.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые ученые заявили, что Земля может погибнуть из-за столкновения с тем или иным космическим телом, в результате природных или техногенных катастроф.

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