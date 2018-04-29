Как спастись от укусов змей во время отдыха в лесу: инфографика

Чтобы уберечься от нападений змей во время отдыха в лесах и парках необходимо выбирать надежную обувь, надевать широкие брюки и заправляйте их в ботинки.

Как передает ТСН, перед тем, как выбрать место в лесу, следует обследовать заросли палкой, чтобы не спугнуть змею.

Отмечается, что змеи кусаются лишь в том случае, когда защищаются. Однако если же укуса избежать не удалось, то во время первой медицинской помощи нужно срочно удалить яд из раны.

Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. Если змея укусила за ногу, то человека надо переносить на носилках.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Киеве заметили ядовитых змей.