Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как совковые книги и фильмы программировали людей не на успешную и состоятельную жизнь — а на бедность и нищету. Думаю, все вы встречали совков, которые время от времени вскрикивают — "деньги не главное!" или "жили бедно зато честно!". Нередко такой совок живёт в маминой хрущёвке с ковром на стене и чайным грибом на кухне, и пользуется без зазрения маминой пенсией или зарплатой жены.
Такое искривлённое представление об окружающей действительности появилось у людей из-за совковой культуры — в которой постоянно выпячивался культ нищеты и аскетизма, а также популяризировался образ человека, который не протестует против государства — сидит себе на хлебе и воде, да и ладно, пишет популярный белорусский блогер в Facebook.
В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как советские книги, фильмы и культура в целом программировала людей на нищету.
Совковые представления о богачах и бедняках.
Для начала нужно сказать то, что советская культура вбивала людям в голову крайне вредный и деструктивный тезис — о то, что бедные люди нравственнее и добрее богатых, а все богачи — это гадкие "буржуи", которые только и думают о том, как бы наворовать побольше золота.
В реальном же мире дела обстоят с точностью до наоборот — "богачи" (те, у кого решены проблемы материального существования) намного более альтруистичны и очень часто стараются потратить "лишние" деньги на какие-то интересные и полезные проекты, и создать что-то не только для себя (для себя уже всё давно создано), но и для других. Согласно т.н. "пирамиде потребностей по Маслоу" — это и есть высшая степень реализации человека — решив вопросы материального выживания, человек старается ответить на вопрос кто я такой и что-то дать миру — потому что получать больше не имеет смысла, у него всё есть.
Про бедняков совки рассказывали, что они якобы "более нравственные", но в реальности всё наоборот — бедняки постоянно думают о том, как бы добыть кусок хлеба, заняты постоянным выживанием, и в борьбе за это выживание не сильно задумываются о моральной составляющей — вырывать этот кусок хлеба у других — вполне нормальное в таком обществе явление. Такое себе крысиное общество.
В общем и целом — совковая культурка приписывала беднякам всякие несуществующие достоинства и всячески возвеличивала всевозможных бомжей и лентяев. Итог совка закономерен — за 80 лет люди разучились работать, извели всех инициативных и предприимчивых граждан и всё больше и больше деградировали.
Как книги и фильмы программировали на нищету.
Для популяризации своего вредного тезиса про "плохость" всех богатых и "хорошесть" всех бедняков совки задействовали всю мощь своей пропаганды. Даже с точки зрения визуального образа совковые фильмы и книги стремились повлиять на зрителей и читателей — во всех совковых фильмах и книгах бедняки показывались в виде стройных, молодых и красивых людей со светлыми помыслами, а богачи — были сплошь жирными, носатыми, старыми и противными.
Типичный совковый сюжет совкового фильма, кгниги или спектакля выглядит так — живёт мерзкий и злой богач, который только и делает, что жрёт и предаётся всяким плотским утехам, а также обладает гадким характером — кричит на прислугу и бъёт детей. А вокруг живут добрые бедняки с телячьими глазами, которые все сплошь стройные, красивые и вместе с тем добрые и сердечные. Бедняки начинают водить хороводы и петь песни — после чего богач куда-нибудь убегает, и наступает всеобщее счастье Коммунизма. Я специально не пишу о каких-то конкретных фильмах — вы сами легко вспомните что-нибудь из совковой культуры с подобным сюжетом.
Никто и никогда не говорил в совке, что богатство — в общем-то закономерный результат кропотливого труда, иногда ценой жизни нескольких поколений — потому что в самом совке все были нищими. Никто не говорил о том, что деньги — это прежде всего ресурс, который освобождает человека от примитивного труда для добрых и полезных дел на благо мира — этого не было и в помине. Вместо этого людям постоянно вбивались в головы токсичные говнотезисы — быть богатым очень плохо, деньги это очень плохо, не стремись заработать, будь таким же нищим как все, в нищете — сила! За нищими — будущее!
Отчего так происходило? Ответ на этот вопрос очень простой — совковому государству (изначально построенному на ложных принципах) не были нужны богатые и свободные люди, которые самостоятельно распоряжаются своей жизнью, своим свободным временем и самостоятельно формируют свои взгляды на мир и самостоятельно выбирают правительства. Совкам были нужны нищие рабы — которых можно было подкармливать с руки, как инвалидов, и рассказывать вечные сказки о "бесплатных квартирах" и о том, как государство о них "заботится"...
Укушенные коммунизмом. Вместо эпилога.
В конце поста хочется сказать ещё вот о чём. В развитых странах действительно состоятельные люди, такие как например Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг или ныне покойный Стив Джобс, помимо создания интересных и полезных для всех вещей, ещё при жизни тратят огромные суммы на благотворительность, а после смерти часто завещают для благотворительных целей большую часть своего состояния. В последние годы жизни Стив Джобс говорил так — "Мне безразлично, буду ли я самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует".
Но совсем другие российские богачи, воспитанные в совковой системе — они совсем не похожи на западных состоятельных людей, которые заработали состояние собственным умом и талантами. Российские богачи жвут по совсем иным принципам — стараются окружить себя максимальной роскошью, дворцами и золотом, а также время от времени развязывают агрессивные войны против "непокорных соседей".
По сути — российские (и некоторые украинские) олигархи, воспитанные в совке, и стали теми самыми карикатурными богачами из совковых книжек.Всё детство они слушали лживые россказни советской пропаганды и впитали её очень хорошо — богач должнен быть злым, агрессивным и потреблять максимально много, больше ни для чего деньги не нужны. И это ещё один шрам совка, излечить который удасться очень не скоро...
Такие дела.
А в комментах напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.
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