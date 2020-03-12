Как соблюдать карантин и не заболеть: Сюмар обозначила план противодействия коронавируса

На фоне пандемии страна должна иметь системный план противодействия Covid-19.

Об этом написала депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, необходимо наладить систему информирования как предотвратить заболевание, как соблюдать карантин, как действовать в случае обнаружения симптомов.

"Это социальная реклама, группы в соцсетях, централизованные смс-рассылки. Обеспечить соблюдение карантина. Как должностным лицам, так и гражданам. Города должны быть готовы не только ограничивать массовые собрания, но и проводить дезинфекцию общественного транспорта, защиту работников бытовой сферы", – написала Сюмар.

Сюмар обозначила план противодействия коронавирусу

По ее словам, важно наконец внедрить систему диагностики, которая пока не работает: лаборатории на местах, наличие там тест-систем, возможность диагностики в КПП, аэропортах.

"Усилить контроль на границе и обеспечить места для карантина лиц с симптомами. Подготовить систему здравоохранения: 1) подготовка палат интенсивной терапии, 2) закупка аппаратов искусственного дыхания, 3) защита медицинских работников; 4) изменение логистики в больницах 5) мониторинг "группы риска" – больных хроническими болезнями, люди старшего возраста и индивидуальная работа с ними", – заметила Сюмар.

Кроме того, необходимо обеспечить изменения в законы и перераспределение бюджета, учитывая новые вызовы.

"Вызовов – много. Все в одной лодке. Это тест на взрослость для всех. И время действовать по-взрослому", – добавила депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

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