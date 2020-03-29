Как соблюдать безопасную дистанцию в очередях во время карантина: практичные советы

Медики считают, что социальная дистанция является одним из важнейших элементов защиты от коронавируса.

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С каждым днем все больше магазинов, аптек и банковских выделений пускают внутрь только по несколько человек. Остальные вынуждены стоять в очереди, сохраняя дистанцию в два метра (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

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"Расстояние уменьшает риски. Чем ближе ты становишься к человеку, чем больше вероятность, что ты вдохнешь достаточную дозу, чтобы заразиться. Соответственно два метра – это минимальное расстояние для того, чтобы этот риск сделать достаточно низким", – заявил инфекционист Вадим Аристов.

Некоторые проявляют находчивость. Так, итальянец пришел в супермаркет в самодельной конструкции в виде круга, которая не подпускала к нему людей ближе чем на метр.

Житель Китая ради собственной безопасности надел костюм с пышной юбкой. А во Львове мужчина пришел в супермаркет в самодельном полиэтиленовом куполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ввели еще более жесткие ограничения из-за коронавируса для продуктовых магазинов и тех заведений общественного питания, которые остались работать, организовав самовынос или доставку.

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