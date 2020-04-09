Наш госпиталь принимает около 20 % всех пациентов в COVID-19 в Нью-Йорке

Моя работа – решать кого пустить на ИВЛ и как надолго, и когда отпускать. Цель моего выступления – не напугать, а рассказать об этой болезни так, чтобы снизить страх и придать уверенность. В течение моего выступления я, возможно, буду немного эмоциональным, но это не потому, что я напуган, а как раз наоборот – я перестал бояться с недавнего времени.

В нашем госпитале проводят различные операции, в том числе и на сердце, трансплантацию органов. Но сейчас мы все заняты лечением пациентов с COVID -19 практически на 100%. Я сам весь день тоже работаю только с пациентами, заражёнными COVID. Каждый день мы узнаем о вирусе что-то новое: мы всё лучше и лучше знаем, как он себя ведёт.

Уникальность этого вируса заключается в том, что он не знаком человеческому организму. Что мы знаем точно, больше всех больных COVID-19 объединяет три симптома в той или иной степени интенсивности: повышенная температура, кашель и боль в теле. Болезнь может длиться от 5-6 до 14 дней.

Как заражаются COVID-19?

В подавляющем большинстве это продолжительный контакт с заражённым человеком или тем, кто находится в инкубационном периоде. Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту. Есть мнение, что можно заразиться и через воздух, но на данный момент наблюдения показывают, что таким образом можно подцепить вирус, только находясь с инфицированным человеком на близком расстоянии в течение продолжительного времени, то есть течение 15-30 минут. Однако ещё раз повторю: подавляющее большинство заражений происходит именно через физический контакт и последующее прикосновение к лицу. Это очень важный момент. И он на самом деле очень воодушевляет. Почему? – Потому что мы точно знаем путь, через который вирус попадает к нам. Я, находясь в госпитале с большим количеством больных COVID-19 каждый день, уверен, что не заболею, потому что я знаю эту цепочку последовательностей и поэтому знаю, как вести себя.

Что нужно сделать, чтобы не заразиться

1. Главное, постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они. Необходимо постоянно использовать санитайзер. Зашёл в лифт и нажал на кнопку – санитайзер. Открыл дверь – санитайзер. Если нет санитайзера – все действия можно сделать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки.

2. Второе самое важное – не трогать лицо руками, осознанно следить за этим. Мы все время трогаем лицо, даже не замечая этого. По статистике, человек бессознательно трогает лицо около 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Всё – вы тоже заболели!

Как себя натренировать в этой осознанности? Один из способов – начать носить маску. Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причём, это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажёра. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо. Поэтому простой совет: выходя из дома, надевайте маску.

Два этих пункта вместе: держать руки чистыми и не трогать лицо – невероятно мощные способы защиты. Они будут эффективны в 99,9% случаев. Есть, конечно 0,01% пациентов, которые каким-то странным образом заразились, и мы никогда не узнаем, как это произошло, но для вас достаточно выполнять эти две вещи чтобы защитить себя и своих близких.

3. Третье – вам не нужен респиратор. В госпитале я ношу респиратор, только когда я в комнате с пациентом, и мы делаем специальные процедуры, которые вызывают у пациента кашель для очистки дыхательных путей от избытка слизи. Всё остальное время я ношу обычную маску. В Гонконге и Сингапуре соблюдение этих правил (ношение хирургической маски во время обычного взаимодействия с пациентами и ношение респиратора только во время специальных процедур типа дренажа дыхательных путей) не привело ни к одному случаю заболевания среди медперсонала. Да, кто-то из медперсонала клиник Нью-Йорка заболел, но это те люди, которые контактировали с больными при отсутствии средств защиты. Например, 3 недели назад, когда ещё никто не знал, что у многих людей вирус в инкубационном периоде. Терапевты контактировали с больными в течение более 15 минут, брали мазок из носовых пазух и т.д. Сейчас в нашем госпитале нет ни одного случая заражения среди медперсонала. В обычных условиях: на улице, в магазине респираторы не нужны.

4. Четвёртое – социальная дистанция. Держите дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Это не очень сложно и не так уж меняет нашу жизнь. Простое правило, но чрезвычайно эффективное. Когда вы идёте в аптеку или в магазин, вам не обязательно стоять непосредственно за спиной впереди стоящего человека в очереди. Стойте в нескольких шагах от него.

Не надо бояться окружающего мира

Если понять и принять эти простые четыре правила, страх пропадает. Не надо бояться окружающего мира, не надо бояться вашего соседа. Мне кажется, знание от этих четырёх правил дает ощущение свободы. Ведь это ужасно, когда люди, которые остаются работать в магазинах, на почте и т.д. (те, кто наиболее подвержен риску заболеть), воспринимаются как враги. Когда вы понимаете, что единственный способ, которым вы можете заразиться, это когда вы грязными руками трогайте лицо или когда вы слишком близко находитесь к больному человеку в течение продолжительного времени, то это устраняет лишние страхи и даёт колоссальное облегчение. Люди, которые работают в магазинах и которые доставляют вам на дом продукты или посылки – не враги, а герои.

Что делать, если вы заболели?

Если у вас температура, изолируйте себя от остальных членов семьи. Все члены семьи должны начать следовать все тем же четырём правилам внутри домашнего пространства. Если возможно, изолируйте больного в отдельной комнате. Если больному нужно выйти из своей комнаты, например, чтобы поесть – ему необходимо сначала помыть руки и надеть маску. Затем после еды все поверхности, до которых он дотронулся, необходимо продезинфицировать. Важно не создавать продолжительного контакта. Так что не бойтесь находиться с больным родственником в одной квартире – просто следуйте этим простым рекомендациям. Есть два исключения из этого предписания: если вашей семье есть человек с повышенными рисками, например, очень пожилой человек или кто-то, кто недавно проходил химиотерапию, то лучше изолировать этого человека в отдельном помещении, чтобы исключить для него абсолютно все контакты с больными. Однако если это совершенно невозможно, то необходимо соблюдать чрезвычайно строгую изоляцию этого человека от больного.

Часто задаваемые вопросы от пациентов:

Когда ехать в госпиталь? Ответ один – если у вас затруднённое дыхание.

Остальные случаи: у меня температура – НЕТ

Мне кажется, у меня коронавирус – НЕТ

Я сдал тест и у меня подтверждён коронавирус – НЕТ

У меня постоянные боли в горле – НЕТ

Многих, кто приходит к нам в госпиталь, мы просто отправляем домой, потому что у них нет проблем с дыханием. Чаще всего через 3-4 дня им становится лучше. Многие из тех, кто приходит с затруднённым дыханием, направляются в стационар, и они тоже уходят домой через 5-7 дней. То есть из всех пациентов, которые поступают с COVID-19, только 10% нуждаются в госпитализации. И всего 1-3% нуждаются в использовании медицинских аппаратов ИВЛ. Подавляющее большинство из тех, кто ложится на искусственную вентиляцию, поправляются через 7-10 дней.

Необходимо ли мне сдавать тест, если у меня подозрение на коронавирус?

Мне кажется, это зависит от доступности тестов в вашем регионе. Если в вашем регионе огромное количество доступных тестов и все могут сдать анализ при отсутствии очередей, то хорошо. Но если тестов мало, то важно оставить их для тех, у кого присутствует затруднённое дыхание, то есть кому потенциально нужно госпитализация.

Можно ли выходить на улицу?

Да! пожалуйста! Но просто следуйте вышеизложенным правилам. Дезинфицируйте руки после контакта с поверхностями и не трогайте лицо. Когда вы гуляете в городе – не подходите к другим людям ближе, чем на 2 метра. Но здороваетесь! Улыбайтесь! Никто никого не заразит, просто выйдя на улицу. Единственное предостережение: не начинайте пренебрежительно относиться к этому новому режиму взаимодействия с окружающими миром. Проблема состоит в том, что когда людям говорят, что можно делать определённые вещи, люди расслабляются и пренебрегают правилами. И носите маску, чтобы не трогать свое лицо.

О средствах дезинфекции

COVID-19 погибает от любого дез. средства. Он очень не живучий в условиях дезинфекции. Причём нужна лишь маленькая капля дез.средства.

Нужно ли дезинфицировать продукты, принесённые из магазина?

Если вы живёте в городе, где много заболевших, это хорошая идея. Если доставку приносит доставщик, хорошая идея попросить его оставить продукты за дверью. А затем надеть перчатки и продезинфицировать поверхность упаковок, которые будут оставаться в доме. Я думаю это разумный уровень безопасности.

Нужно ли немедленно стирать дезинфицировать одежду, которые мы носим на улице?

Я как врач, который находится в помещении с больными по 12 часов в день, конечно, стираю одежду после смены, но для тех, кто просто выходит на улицу, верхнюю одежду стирать нет необходимости.

От чего зависит продолжительность инкубационного периода?

От продолжительности контакта. Например, медперсонал без защиты в приёмном отделении может заболеть через два дня. Если был короткий контакт с человеком, у которого лёгкие симптомы, инкубационный период может длиться и до 14 дней. Зафиксировано мало случаев, когда инкубационный период длился дольше. Поэтому если есть подозрение, что вы контактировали с больным человеком, но через две недели болезнь никак себя не проявила, скорее всего, вы не заразились.

Какие возрастные группы охватывает болезнь?

К нам в госпиталь приходят, лежат в стационаре и на ИВЛ абсолютно все возрастные группы: 23 года, 35 лет, 45 лет – и большинство из них с абсолютным отсутствием каких-либо хронических заболеваний. В самом начале пандемии было распространено обманчивое мнение, что болезнь поражает только пожилых людей, а также людей с серьёзными заболеваниями (диабет или рак), но это неправда. Все последние три недели я работаю только с больными COVID-19, и я вижу все возрастные группы. Пожилых людей и тех, кто в преклонном возрасте, немного больше, им обычно сложнее. Но поступает много и 35-летних пациентов. Есть много молодых людей, которые болеют тяжело, а есть пожилые, которые справляются быстро.

О лекарствах

В нашем госпитале мы больше не используем ибупрофен. Было несколько исследований, которые подтвердили, что ибупрофен ухудшает положение вещей. В случае заболевания принимайте ацетаминофен (парацетамол).

Какие прогнозы можно сделать сейчас?

Скорее всего, социальная изоляция продлится от 3 до 9 месяцев. Это долго. Но опыт всех больших городов, которые пережили сильнейшие вспышки пандемии, говорит о том, что первое, что необходимо сделать – это сгладить кривую распространения коронавируса. Снизить количество заболевших, чтобы избежать переполнения больниц. Я думаю, что самоизоляция – это такой феномен, который нужно просто принять как способ существования на ближайшие несколько месяцев. Сейчас, когда вы знаете правила поведения, нет оснований для паники. Это просто новый способ взаимодействия друг с другом и с окружающим миром. Главное – привыкнуть к новым правилам. Как только правила входят в привычку, новые нормы уже не кажутся такими трудными и страшными.

Перевела Ольга Заикина, Подготовила Мария Денисова для на портала Бизнес-журнала "Санаторно-курортная отрасль" обязательна.

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