В УГКЦ рассказали, как служить в Страстную неделю и на Пасху

Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав дал советы, как во время пандемии Covid-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

Они появились на сайте церкви. Там отметили, что УГКЦ является глобальной церковью, которая присутствует на всех континентах. Поэтому советы главы УГКЦ имеют универсальный характер.

На основе этих советов епископы в своих епархиях и экзархатах должны помочь священникам сформировать критерии относительно поведения священнослужителей в этих чрезвычайных обстоятельствах.

1. Если в Страстную неделю и на праздник Воскресения Христова в странах нашего проживания продлится карантин, то пасхальные богослужения следует проводить таким же образом, как во время молитвы в воскресенье Великого поста, то есть сейчас.

Предстоятель считает, что верных надо поощрять как можно больше пользоваться с трансляций церковных богослужб, но их должны обеспечить священнослужители из храмов и соборов.

2. Страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верных – ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусов.

3. В Великий четверг в этом году не выполнять обряд умывания ног.

4. В Великую пятницу не делать никаких процессий – ни в храме, ни вне его. Плащаницу можно вынести из святилища прямо Божия гроба и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верные не подходили для ее целования. Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме сверх установленной санитарными нормами допустимое количество человек.

5. В воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки будут считать возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице. При этом им необходимо обеспечить возможность участвовать в богослужениях, слушая службы через громкоговорители или просматривая их на экранах. Следует просить людей не скапливаться, а находиться на установленной санитарными нормами расстояния.

И однако, если карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома.

6. Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Просить при этом верующих не скапливаться более разрешенную норму расстоянии между собой. Освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

Также Глава Церкви отметил, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение лица пожилого и старческого возраста; те, в которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; те, кто находится на самоизоляции. Их следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций.

"Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения", – заверил он.

Также не нужно водить гаивок возле храмов, не устраивать пасхальных забав, чтобы не собирать людей вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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