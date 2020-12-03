Как сэкономить на шопинге зимой: OBOZREVATEL собрал лучшие предложения в интернет-магазинах

По прогнозам синоптиков зима в этом году будет не такой теплой, как в прошлом – в декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе предстоит ожидать оттепель. Поэтому настоятельно рекомендуем вам утепляться и как можно скорее обновить свой гардероб.

К тому же во многих магазинах сейчас скидки на сезонную обувь и одежду. Самые интересные предложения можно найти в разделе Промокоды:

1. В Answear теплые свитера и свитшоты можно приобрести за полцены.

2. У Bonprix действует до 60% выгоды на большой ассортимент теплых вещей: джемперы, свитшоты, пуловеры.

3. Eobuv: в разделе можно найти промокод на 250 гривен дополнительной скидки на весь ассортимент обуви.

4. Intertop: в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 10% при оформлении заказа на сумму от 899 гривен.

5. В Presli действует мега-дисконт на женскую коллекцию: кардиганы, спортивные костюмы, платья можно купить по сниженным ценам до 60%.

6. Интернет-магазин Sportmaster дарит 15% скидки новым клиентам. Для ее активации достаточно указать при первом заказе специальный промокод, который можно найти в разделе.

7. Love&Live: экономия до 70% на обувь лучших украинских дизайнеров.

8. В Сhicco действует до 80% скидки на детскую обувь и одежду.