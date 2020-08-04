Как сэкономить на покупках в любимых онлайн-магазинах: список скидок до 75%

Глеб Иванов Общество 15:15, 4.08.2020 Обновлено: 15:15, 4.08.2020

Позади осталась уже большая часть лета, а это значит, что пора готовиться к выходу в школу, университет, обновлять осенний гардероб.

Верным помощником в подготовке будет наш раздел Промокоды, где можно найти дополнительную скидку на электронику, гаджеты и одежду.

Представляем подборку самых выгодных предложений недели:

  • Intertop – в разделе представлен промокод на дополнительную скидку -10% при покупке товара на сумму от 899 гривен

  • Answear – действует до -50% скидки на покупку кофт и свитшотов

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  • Bonprix – действует до -73% дисконта на обувь и аксессуары

  • Stylus – выгода до 5000 гривен на трендовые смартфоны

  • Aliexpress – до 60% дисконта на женскую одежду, к тому же, в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 15$

  • PUMA – cкидки до -60% на фирменные вещи и обувь

  • Эльдорадо – до -75% снижены цены на акционную технику: финтес-браслеты, гаджеты, электронику

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