Как сэкономить на покупках: топ-8 лучших предложений недели
Промокоды – отличная возможность сэкономить на желаемых покупках. Являет собой набор символов или букв, которые пользователь вводит в специально отведенное поле на сайте интернет-магазина. Как правило, промокод предоставляет пользователям дополнительную скидку или же бонусы: бесплатную доставку, дополнительную единицу товара.
В разделе Промокоды мы еженедельно обновляем подборку самых интересных скидок от известных украинских и международных интернет-магазинов:
Фокстрот – можно найти дополнительную скидку -25% на технику для красоты
Aliexpress – действует до -60% дисконта на женскую одежду, к тому же, в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 15 долларов
Watsons – до -40% дисконта на большой ассортимент косметики и бытовой химии
Pampik – в разделе можно найти промокод на 100 гривен дополнительной скидки, оформив заказ от 1000 гривен
WineTime – за 499 гривен можно приобрести комплект устриц и просекко
Антошка – действует распродажа до 70% на обувь для детей
Эльдорадо – до -75% скидки на пылесосы, стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику
Intertop – до -50% скидки на продукцию бренда O bag