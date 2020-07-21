Как сэкономить на покупках: топ-8 лучших предложений недели

Глеб Иванов Общество 12:33, 21.07.2020 Обновлено: 12:34, 21.07.2020

Промокоды – отличная возможность сэкономить на желаемых покупках. Являет собой набор символов или букв, которые пользователь вводит в специально отведенное поле на сайте интернет-магазина. Как правило, промокод предоставляет пользователям дополнительную скидку или же бонусы: бесплатную доставку, дополнительную единицу товара.

В разделе Промокоды мы еженедельно обновляем подборку самых интересных скидок от известных украинских и международных интернет-магазинов:

  1. Фокстрот – можно найти дополнительную скидку -25% на технику для красоты

  2. Aliexpress – действует до -60% дисконта на женскую одежду, к тому же, в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 15 долларов

  3. Watsons – до -40% дисконта на большой ассортимент косметики и бытовой химии

  4. Pampik – в разделе можно найти промокод на 100 гривен дополнительной скидки, оформив заказ от 1000 гривен

  5. WineTime – за 499 гривен можно приобрести комплект устриц и просекко

  6. Антошка – действует распродажа до 70% на обувь для детей

  7. Эльдорадо – до -75% скидки на пылесосы, стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику

  8. Intertop – до -50% скидки на продукцию бренда O bag

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