Как сэкономить деньги на покупках: 8 лучших предложений от онлайн-магазинов

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,9 т.
Как сэкономить деньги на покупках: 8 лучших предложений от онлайн-магазинов

В разделе Промокоды OBOZREVATEL еженедельно публикует лучшие скидочные предложений от известных интернет-магазинов и это отличная возможность сэкономить средства, а также более рационально использовать свой бюджет.

  • Eldorado – в разделе можно найти промокод на скидку 1000 гривен на продукцию Apple

  • Антошка – действуют скидки до 70% на детскую одежду

  • Sportmaster – действуют скидки до 28% на товары недели

  • Aliexpress – действует до 50% скидки на весь ассортимент электроники

  • Booking – предоставляет дисконт 15% на проживание в лучших отелях и хостелах

  • Winetime – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 8% на алкогольные напитки

  • Raketa – в разделе можно найти промокод на скидку 70 гривен при оформлении заказа на общую сумму 250 гривен

  • F.ua – действует скидка до 33% на бытовую технику Bosch и Siemens