Как сэкономить деньги на покупках: 8 лучших предложений от онлайн-магазинов
В разделе Промокоды OBOZREVATEL еженедельно публикует лучшие скидочные предложений от известных интернет-магазинов и это отличная возможность сэкономить средства, а также более рационально использовать свой бюджет.
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Aliexpress – действует до 50% скидки на весь ассортимент электроники
Booking – предоставляет дисконт 15% на проживание в лучших отелях и хостелах
Winetime – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 8% на алкогольные напитки
Raketa – в разделе можно найти промокод на скидку 70 гривен при оформлении заказа на общую сумму 250 гривен
F.ua – действует скидка до 33% на бытовую технику Bosch и Siemens