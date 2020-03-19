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19 марта • обновлено в 13:30
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Как сделать антисептик для рук без спирта дома: рецепт

1.6т
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Антисептик для рук в магазинах Украины сейчас найти крайне сложно. Однако, его можно приготовить дома и даже без спирта.

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Так, для этого понадобятся: 50 мл воды, 50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы), 30 мл глицерина, 5 капель эфирного масла лимона.

Антисептик для рук без спирта

Антисептик для рук без спирта

Иллюстрация

Необходимо смешать все эти ингредиенты и поместить жидкость в бутылку.

Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло даст приятный запах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что обеззараживающие средства для рук эффективнее справляются с новым типом коронавируса COVID-19, если содержание этанола или пропанола в них составляет 30%.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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