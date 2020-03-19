Как сделать антисептик для рук без спирта дома: рецепт

Антисептик для рук в магазинах Украины сейчас найти крайне сложно. Однако, его можно приготовить дома и даже без спирта.
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Так, для этого понадобятся: 50 мл воды, 50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы), 30 мл глицерина, 5 капель эфирного масла лимона.
Антисептик для рук без спирта
Иллюстрация
Необходимо смешать все эти ингредиенты и поместить жидкость в бутылку.
Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло даст приятный запах.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что обеззараживающие средства для рук эффективнее справляются с новым типом коронавируса COVID-19, если содержание этанола или пропанола в них составляет 30%.
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