Как с 1 сентября в Украине будут работать школы: Минздрав показал инфографику
Озвучены требования для учебного процесса.
Министерство здравоохранения Украины напомнило правила для работы школ с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.
Как сообщил Telegram канал "Коронавирус_инфо", основные правила – это строгое соблюдение социальной дистанции, вход в помещение школы и передвижение по нему только в масках, запрет допуска родителей (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).
Требования относительно пребывания учеников, питание и перевозки:
вход в заведение образования для учащихся/учителей/работников возможен только в защитной маске или респираторе; с температурой не более 37,2° С – для педагогов и персонала;
температурный скрининг на входе в заведение образования для педагогов и персонала – обязательный, для учеников – необязательный;
к учебному заведению не допускаются родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью;
ношение маски/респираторов является обязательным при перемещении учащихся в учебном заведении. Во время занятий в классе маски можно не использовать;
ограничения на проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях – кроме мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования школы;
ученики/учителя/работники в случае выявления признаков острой респираторной болезни должны быть изолированы в специально отведенном помещении;
обязательнымии являются ежедневные опросы педагогическими работниками учреждения образования учащихся о их самочувствии;
обязательными являются проветривание, очистка и дезинфекция помещений и поверхностей;
обязательным является наличие антисептиков для рук на входе в заведение образования;
запрещено школьное питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием. Организация питания – только по графику и расстоянием между столами не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х лиц;
вход в школьный автобус для учащихся и работников учебного заведения возможен в защитной маске или респираторе.
Для организации образовательного процесса необходимо:
разработать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации (наличие больного в школе);
провести разъяснения, инструктажи для работников, разместить информационные постеры;
разработать график допуска к учебному заведению и маршрут движения учащихся в учебном заведении;
минимизировать движение учащихся между кабинетами путем организации модульного подхода в изучении учебных дисциплин;
организовать ежедневные опросы учеников перед началом занятий о их самочувствии;
по возможности занятия по отдельным предметам проводить на открытом воздухе;
обеспечить наличие средств гигиены в санитарных комнатах;
организовать проветривание учебных классов после каждого занятия;
после занятий проводить очистку и дезинфекцию поверхностей;
в помещении учебного заведения разместить контейнеры/урны для сбора использованных масок;
разработать график питания соискателей образования.
Правила работы украинских школ с 1 сентября Telegram Коронавирус_инфо
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 сентября в большинстве районов Украины дети пойдут в школу в пределах адаптивного карантина.