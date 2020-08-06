Как с 1 сентября в Украине будут работать школы: Минздрав показал инфографику

Министерство здравоохранения Украины напомнило правила для работы школ с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.

Как сообщил Telegram канал "Коронавирус_инфо", основные правила – это строгое соблюдение социальной дистанции, вход в помещение школы и передвижение по нему только в масках, запрет допуска родителей (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Требования относительно пребывания учеников, питание и перевозки:

вход в заведение образования для учащихся/учителей/работников возможен только в защитной маске или респираторе; с температурой не более 37,2° С – для педагогов и персонала;

температурный скрининг на входе в заведение образования для педагогов и персонала – обязательный, для учеников – необязательный;

к учебному заведению не допускаются родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью;

ношение маски/респираторов является обязательным при перемещении учащихся в учебном заведении. Во время занятий в классе маски можно не использовать;

ограничения на проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях – кроме мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования школы;

ученики/учителя/работники в случае выявления признаков острой респираторной болезни должны быть изолированы в специально отведенном помещении;

обязательнымии являются ежедневные опросы педагогическими работниками учреждения образования учащихся о их самочувствии;

обязательными являются проветривание, очистка и дезинфекция помещений и поверхностей;

обязательным является наличие антисептиков для рук на входе в заведение образования;

запрещено школьное питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием. Организация питания – только по графику и расстоянием между столами не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х лиц;

вход в школьный автобус для учащихся и работников учебного заведения возможен в защитной маске или респираторе.

Для организации образовательного процесса необходимо:

разработать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации (наличие больного в школе);

провести разъяснения, инструктажи для работников, разместить информационные постеры;

разработать график допуска к учебному заведению и маршрут движения учащихся в учебном заведении;

минимизировать движение учащихся между кабинетами путем организации модульного подхода в изучении учебных дисциплин;

организовать ежедневные опросы учеников перед началом занятий о их самочувствии;

по возможности занятия по отдельным предметам проводить на открытом воздухе;

обеспечить наличие средств гигиены в санитарных комнатах;

организовать проветривание учебных классов после каждого занятия;

после занятий проводить очистку и дезинфекцию поверхностей;

в помещении учебного заведения разместить контейнеры/урны для сбора использованных масок;

разработать график питания соискателей образования.

Правила работы украинских школ с 1 сентября Telegram Коронавирус_инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 сентября в большинстве районов Украины дети пойдут в школу в пределах адаптивного карантина.