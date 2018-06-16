Зачистка Мариуполя 13.06.14 – как это было

4 года назад из Мариуполя выгнали пророссийских гопников. 13 июня 2014 года оккупация Мариуполя боевиками т. н. "ДНР" под руководством криминального лидера "Чечена" закончилась. Под властью террористов город находился ровно месяц.

Все помнят, какой была "Русская весна" для столицы Приазовья. Маргиналы, зэки и алкоголики захватывали административные здания, ежедневно жгли шины на главном проспекте, опасаясь мифического "Правого сектора". Разбой и грабежи стали ежедневной нормой. Банды пророссийских радикалов и гастролеров разоряли магазины и киоски. Из добычей становился алкоголь, сигареты и оружие. Террористы прежде всего пытались улучшить свое финансовое состояние, они похищали людей, угоняли машины и занимались вымогательством.

Идеи "русского мира" заключались в одной простой формуле - "кто был никем тут станет всем".

Новые "хозяева города" пришлись далеко не ко двору мариупольцам. В городе начиналось партизанское движение. Пропаганда "ДНРовцев" закрашивалась, расклеивались проукраиснкие листовки, лидеры сепаратистов и организаторы "референдума" "вылавливались для воспитательных бесед". Также проводилась разведка в укрепленном городке в старой части города на улице Греческая, где обосновались боевики…

Все совместные усилия дали плоды. Лихим наскоком парни из "Азова" и "Днепра-1" при поддержки 79-ой бригады ВСУ утром 13 июня выбили зачистили сепаров. Да, у них был немногочисленный гарнизон. Да, половине удалось сбежать. Да, украинские силы превосходили в материальном и боевом оснащении но все же… но все же они сделали это!

Колона азовцев вошла в Мариуполь в 4 утра. К 5:00 уже начался массированный обстрел укрытий сепаратистов. Работали из ЗУ, установленной на бронированный КАМАЗ, гранатометов и стрелкового оружия. Приблизившись, БТР террористов был уничтожен, а укрепления забросаны гранатами. Четырехчасовой бой дал результат. Сепаратисты потеряли около десятка убитыми и еще около 20 (при помощи мирных жителей!) были схвачены в плен.

Благодаря хорошо спланированной операции над Мариуполем снова развевается желто-синий флаг. Комично, но в Мариуполь стремятся приехать даже те, кто украинскую власть считает "хунтой". "Хунта" - не "хунта", а в Мариуполе есть медицинское и социальное обеспечение, работает мобильная связь, рынки, вокзалы. Что уж говорить о качестве продуктов и сравнивать цены… 4 года назад Мариуполь доказал, что он Украинский город и готов брать в руки оружие, чтобы доказывать это всем сомневающимся. До сих пор над столицей Приазовья реет желто-синий флаг и так будет вечно.

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