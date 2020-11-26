Развлекательные заведения и агентства сейчас как будто соревнуются друг с другом, кто больше посетителей заразит ковидом накануне Нового года, Рождественских праздников. Чтобы они, в свою очередь, успели поделиться болезнью с другими, ну, чтобы украинским медикам в праздничные дни не было в их печальных больницах слишком скучно.

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У хід іде все, в тому числі зальотні московські зірки (своїх для колапсу медицини, видно, не вистачає), яких обожнює місцеве меньшоварте співтовариство, на яких воно злітається, як мухи на улюблену страву. І все б гаразд, нехай дихають ковідом усі разом зі своєю "великою культурою" хоч на стадіоні, якби їх після концерту не випускали до нормальних людей, а ліжки ставили прямо там, за їхній рахунок і, звісно, без кисню, якого в лікарнях не вистачає. Бо відомо, що культурно-естетична атмосфера країни-агресора, особливо коли вона любовно принесена в Україну, сама по собі лікує, зализує всі малороські рани могутнім язиком Пушкіна...

А якщо серйозно, то дивовижно, як усі ці "росіяни за грошима малоросів" сюди потрапляють — завжди, як додому, попри будь-які взагалі обмеження. І, звісно, ганьба "українцям", які наповнюють собою зали на російських концертах. У шпиталі б ви так ходили допомагати нашим військовим. Хоча... там же не російські поранені лежать, зрозуміло, що не цікаво.

upd. На другому скріні — враження глядачів попереднього концерту "руссколиберальной" поетеси в Києві.

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