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26 марта • обновлено в 05:46
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Как Россия украла Крым у Украины: хроника роковых событий тех дней

1.1т
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16 марта 2014 года Россия провела в Крыму незаконный референдум, а 18 марта Путин подписал договор об аннексии полуострова.

Ровно шесть лет назад, 26 марта 2014 аннексия Крыма была фактически завершена, и с тех пор Россия обладает полным военным контролем над украинским полуостровом. OBOZREVATEL вспоминал, как все это происходило и с чего начиналось: читайте хронику роковых событий в Крыму далее в материале.

Митинг у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года

Митинг у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года

depo.ua

Когда началась аннексия Крыма

Официальной датой начала оккупации полуострова считается 20 февраля 2014 года, когда в городах Крыма были замечены первые "зеленые человечки" – российские военные без опознавательных знаков.

Вечером 22 февраля на Ялтинском шоссе под Севастополем появились противотанковые ежи. Их появление органы правопорядка объяснили участившимися случаями угона автомобилей. Противотанковые ежи также появились в Верхнесадовом на пути в Симферополь.

Российская военная колонна без опознавательных знаков на технике возле Севастополя, 10 марта 2014 года

Российская военная колонна без опознавательных знаков на технике возле Севастополя, 10 марта 2014 года

REUTERS / Baz Ratner / File Photo

23 февраля 2014 года, после побега из Украины президента Виктора Януковича, президент России Владимир Путин заявил о планируемой аннексии Крыма. В духе кремлевской пропаганды Путин сказал, что "не может бросить эту территорию" "на произвол судьбы, под каток националистов".

Тогда же в Севастополе прошел митинг пророссийских сил, участники которого объявили недоверие председателю Севастопольской городской администрации Владимиру Яцубе и избрали новым главой города российского бизнесмена Алексея Чалого.

В то же время, лидер партии "Русский блок" Геннадий Басов заявил о создании отрядов самообороны.

Митинг пророссийских сил в центре Севастополя

Митинг пророссийских сил в центре Севастополя

ukraina.ru

"Самооборона Крыма"

"Самооборона Крыма"

news.pn

Захват административных зданий

25 февраля несколько сотен человек блокировали здание Верховного Совета Крыма в Симферополе с требованием отказаться подчиняться Киеву и провести "референдум о независимости".

26 февраля 2014-го возле парламента Крыма появились баррикады. Между сепаратистами и украинскими патриотами, среди которых было много крымских татар, произошли столкновения, которые привели к гибели двух человек.

У пожилого мужчины остановилось сердце, а женщину задавили в толпе.

Митинг у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года

Митинг у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года

depo.ua

Митинг у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года

Митинг у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года

depo.ua

27 февраля военные без опознавательных знаков захватили Верховный Совет Крыма и Совет министров Крыма, вывесив повсюду флаги России.

В захваченном здании Совета Крыма местные депутаты назначили референдум "о статусе Крыма" и нового премьера АРК – им стал лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов.

Столкновения 26 февраля у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе

Столкновения 26 февраля у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе

REUTERS / Baz Ratner / File Photo

28 февраля военные России построили блокпосты на въездах в Крым: на трассе Скадовск – Армянск, в селе Чонгар, на трассе Каланчак – Армянск и вблизи Джанкоя. Блокпосты охраняли автоматчики в камуфляжной форме, а также люди в форме милиции и "Беркута".

Блокпост в Чонгаре

Блокпост в Чонгаре

lb.ua / Марина Усенко

Также 28 февраля произошел захват аэропорта "Симферополь". В Крым прибывают из России колонна БТРов, военные вертолеты и самолеты.

Вечером были захвачены офисы компаний "Укртелеком" и ТРК "Крым".

Подготовка к псевдореферендуму в Крыму и митинги в марте 2014

4 марта к зданию Министерства обороны России в Москве вышли несколько сотен людей – на протест против против ввода российских войск в Украину с лозунгом "Руки прочь от Украины!".

"Зеленые человечки" патрулируют аэропорт Симферополя, 28 февраля 2014 года

"Зеленые человечки" патрулируют аэропорт Симферополя, 28 февраля 2014 года

Elizabeth Arrott / Voice of America

Пророссийский митинг в Евпатории, 5 марта 2014 года

Пророссийский митинг в Евпатории, 5 марта 2014 года

REUTERS / David Mdzinarishvili / File Photo

Борис Немцов на митинге "Руки прочь от Украины!" в Москве

Борис Немцов на митинге "Руки прочь от Украины!" в Москве

bbc.com

6 марта Верховный совет Крыма решает перенести нелегитимный референдум в Крыму на 16 марта.

9 марта несколько сотен людей вышли в центр Симферополя на протест против неконституционного референдума, против военного решения конфликта и против вмешательства России.

Митинг в Симферополе 9 марта 2014 года

Митинг в Симферополе 9 марта 2014 года

krymr.com

Псевдореферендум в Крыму и его последствия

16 марта 2014 года в контролируемом военными России Крыму был проведен незаконный "референдум" (для Севастополя он был отдельным от "общекрымского").

В бюллетенях было два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"

На одном из "участков для голосования" в день проведения фейкового "референдума" в Симферополе, 16 марта 2014 года

На одном из "участков для голосования" в день проведения фейкового "референдума" в Симферополе, 16 марта 2014 года

REUTERS / Vasily Fedosenko / File Photo

Утром 17 марта так называемый глава комиссии Верховного Совета Крыма по организации референдума Михаил Малышев сообщил о том, что якобы 96,77% участвующих в референдуме выступили за "воссоединение" с Россией.

При этом по данным Меджлиса и некоторых правозащитных организаций России, явка на псевдореферендуме не превзошла и половины имеющихся избирателей, а присоединение к России поддержали около трети всего электората.

18 марта в Симферополе военные армии России захватили 13-й фотограмметрический центр. Во время штурма, в котором было задействовано большое количество снайперов, пострадали украинские военнослужащие: погиб прапорщик и был ранен капитан.

Украинский моряк выходит из здания захваченной российской армией Севастопольской военно-морской базы, 19 марта 2014 года

Украинский моряк выходит из здания захваченной российской армией Севастопольской военно-морской базы, 19 марта 2014 года

REUTERS / Vasily Fedosenko / File Photo

Российский солдат без опознавательных знаков на форме у военной базы в крымском селе Перевальное, 20 марта 2014 года

Российский солдат без опознавательных знаков на форме у военной базы в крымском селе Перевальное, 20 марта 2014 года

REUTERS / Baz Ratner / File Photo

Путин вместе с Аксеновым, Константиновым и Чалым подписывает договор об аннексии Крыма.

21 марта Совет Федерации России ратифицирует договор: за принятие Крыма как нового субъекта федерации проголосовали все 155 сенаторов.

27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила, что референдум в Крыму не имеет законной силы и не может служить основанием для какого-либо изменения статуса полуострова.

Военное присутствие России в Крыму

Военное присутствие России в Крыму

bbc.com

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Автор
Алина Мельник
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
крымские татары История Украины История армия референдум политика Крым
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
К чему данный опус 26 марта 2020года. В Севастополе 23 февраля 2014 года прошел митинг с участием 50 тысяч горожан. ВС Крыма не признал новую власть в Киеве. Референдум — это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено осведомлённостью (информированностью) по данному вопросу. Так что скачите дальше.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Знатно тогда опустили чубатых...))) До сих пор хрю ка ют беспомощно...)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так сами MAHДАйнyтые хрюкали...чемодан...вокзал...Россия...так и сделали...НО..с землей и вокзалом. Что не так то?
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