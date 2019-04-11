Как разглядеть будущий развод еще на свадьбе: наблюдения фотографов

Свадебные фотографы рассказали, как во время подготовки и проведения бракосочетания можно предсказать, долго ли пара будет вместе или нет.

Так, на Reddit они описали случаи на свадьбах, после которых большинство молодоженов подавали на развод. Один из самых частых поводов опасаться за счастье молодых — их ссора прямо во время торжества, отметили некоторые фотографы, пишет "Лента.ру".

"Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха", — рассказал пользователь Golden-lining.

Еще один признак будущего развода – молчаливость одного из молодоженов.

Плохим знаком также является неуважение к увлечениям другого человека при планировании свадебной фотосъемки

Некоторые обратили внимание на не самые очевидные признаки того, что брак не сложится. Одной из таких примет назвали манеру разрезания свадебного торта. "Я клянусь, что все пары, которые кидали тортом в лицо друг другу, позже расстались. А те, кто этого не делал, остались вместе. Может, это знак уважения друг к другу", — рассказал один из фотографов.

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