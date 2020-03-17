Детсад, маршрутки и церковь: OBOZREVATEL отследил, где побывала после заражения умершая от коронавируса украинка

Италия сейчас буквально захлебывается в эпидемии коронавируса. Инфицированных почти 28 тысяч человек, а число жертв уже преодолело цифру в 3 тысячи. Одна из главных причин такой эпидемии в том, что медики сразу не смогли выявить первого заболевшего и установить его контакты.

Теперь в Украине есть первые заразившиеся и даже первая жертва. 71-летняя женщина из Радомышля. Обычная пенсионерка, сама не ведая того, распространила коронавирус по нескольким населенным пунктам. Она привезла смертельную инфекцию из Польши, после чего ездила в общественном транспорте – сначала вернувшись в Украину, побывала во Львовской области, в Киеве. Теперь молодой человек, который контактировал с ней, уже имеет диагноз коронавирус. Сейчас он в больнице.

OBOZREVATEL проследил путь распространения коронавируса на примере жительницы из Радомышля, которую в итоге вирус убил, и узнал, что сделали власти, чтобы остановить распространение опасной болезни.

Перемышль и Львов

В феврале жительница райцентра Радомышль 71-летняя Аурика Ш. путешествовала в Польше, где предположительно и заболела.

Предположительно, украинка заболела в Перемышле wikipedia

Она находилась в польском городе Перемышль, куда приехала вместе с родственниками 26 февраля, а 1 марта она вернулась в Украину.

13 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о том, что в ночь с 14 на 15 марта страна вводит режим эпидемической угрозы и закрывает границы, чтобы не допустить новых случаев. На тот момент было выявлено 58 заболевших на коронавирус, один человек умер. 16 марта Министерство здравоохранения Польши подтвердило информацию о 25 новых случаях коронавируса, в частности у двух граждан Украины.

1 марта пенсионерка вернулась в Украину, и, якобы, пару дней она гостила у родственников во Львове.

Заместитель директора Львовского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Олег Колот сказал OBOZREVATEL, что пенсионерка по пути домой не заезжала во Львов.

Во Львовском лабораторном центре исключают Львов из мест распространения инфекции ses.lviv.ua

"Она была в одном из сел подо Львовом перед поездкой в Польшу. Это было 26 февраля. Вместе с родственниками она поехала в Польшу. Родня на своей машине в тот же день вернулась в Украину. С ними все в порядке, признаков заболевания у них нет", – говорит Колот.

Сама пенсионерка, по словам Колота, осталась в польском городе Перемышль.

"Оттуда она отправилась в Украину 1 марта на "Хюндае" рейсом "Перемышль-Киев". Все эта информация, подчеркиваю, со слов львовской родни пострадавшей. Но я не думаю, что у них есть умысел или какие-то основания что-то не договаривать", – говорит Колот.

Радомышль

3 марта украинка, уже в родном Радомышле почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

В родном городке украинке померили давление и отпустили домой

"Ей померили давление и отпустили домой, сейчас врачи также находятся на обсервации, поскольку могут оказаться инфицированными", – сообщает Телеграмм-канал КОРОНАВІРУС | КОРОНАВИРУС | СORONAVIRUS.

Дальше пенсионерка жила обычной жизнью – ее видели в магазине, на улице. 8 марта она ходила в местную церковь, где целовала иконы.

И в этот же день она общалась со своими родственниками. Сейчас под наблюдением врачей и правохранителей находится 10 родственников, у которых симптомов коронавируса не выявлено. Изолированы медработники, с которыми общалась женщина.

ГСЧС обработала места, где ходила заболевшая ГСЧС

Среди родственников Аурики – ее дочь со своей семьей. Они сейчас находятся на обсервации в Радомышле. Об этом OBOZREVATEL сообщил директор государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак.

"Женщина вместе со своими дочерьми сейчас находится в Радомышле на обсервации. Она не в Киеве, в столицу она ездила на работу", – сказал нам Сергей Чумак.

В горсовете Радомышля OBOZREVATEL сказали, что женщина и ее семья не выходят из дому, а вокруг их жилья постоянный пост полиции. "Да. Дочка умершей и ее семья находятся у себя дома на карантине. Возле их дома круглосуточно дежурит полиция", – говорят в исполкоме.

Медики всех проверяют facebook.com/cvODA

Как нам рассказали соседи, она ежедневно ездила на работу в столицу, как и многие жители райцентра. "До Киева на маршрутке добираться всего один час и 10 минут. И многие работали в столице посменно – сутки-трое, сутки-двое", – говорит одна из жительниц Радомышля

В горсовете подчеркнули, что по периметру города стоят блокпосты, а общественный транспорт не ходит с 13 марта. "Общественный транспорт отменен полностью. Частному транспорту, а также поставщикам продуктов въезд/выезд разрешен", – говорят в горсовете.

Но для тех, кто работает в столице транспорт не обеспечен: "Люди добираются сами".

Кроме общественных мест ГСЧС дезинфицирует и улицы ГСЧС

Чиновники также уверяют, что город постоянно дезинфицируют. "По городу ездит машина и поливает город, асфальт дезинфицирующими средства. Также обрабатываются все поверхности в общественных местах – в магазинах и медучреждениях", – рассказали в горсовете.

Кроме того, ГСЧС дезинфицировала церковь и автовокзал, где бывала женщина. "Город полностью обеспечен продовольствием. Нет ажиотажа и очередей", – говорят в исполкоме.

Школы и садики в городе закрыты еще с 6 марта.

facebook.com/cvODA

"Детские учреждения – школы и садики – мы первыми закрыли еще 6 марта, как только стало известно о вирусе", – говорят в горсовете.

Одна из местных жительниц нам рассказала, что напряжение в городе немного спало.

"Мы сначала себя чувствовали не как в обсервации, а как в концлагере за колючей проволокой. Все закрыли, Нацгвардия на въездах. Каждого проверяют. Страшно. Выбраться из города невозможно. Если нет своей машины, никуда не выехать, даже на работу", – говорит местная жительница Мария.

По ее словам, люди все-таки ездят, группируясь с теми, у кого есть машины. В одном из соседних сел рассказали, что не выходят вообще из дома, только, когда привозят продукты.

"У нас продукты, хлеб раз в несколько дней привозят. Самая ужасная обстановка была в первые дни, после 8 марта, когда все узнали, что на Житомирщине выявили этот вирус", – считает жительница села Валентина.

По ее мнению, то, что в их маленьком городке оказались тесты на коронавирус, заслуга экс-нардепа и известного врача Ольги Богомолец, у которой в Радомышле есть участок земли, частный музейный комплекс Историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" и отель.

Киев

Умершая Аурика Ш. возвращалась домой через Киев, пересев в маршрутку "Киев-Радомышль". Для этого ей нужно было добраться на метро от станции "Вокзальная" до станции "Житомирская". То есть пассажиры этих маршруток и метрополитена, которые ездили 1 марта, также в зоне риска.

В Киеве обработали Институт Глиера, где учится внучка пострадавшей от коронавируса ГСЧС

Этой же маршруткой ежедневно ездила на работу в столицу ее дочь Б. Она работала в столице, в детском саду № 601 на ул. Верховинной в Святошино. От станции метро "Житомирская" до детсада ехать всего 8 минут на маршрутке, всего их тут ездит больше 10. Теоретически все пассажиры в группе риска.

В садике Б. общалась со своими сотрудниками и теоретически с детьми – с 3 по 6 и с 10-11 марта. Детские учреждения на карантин закрыли 12 марта.

Замглавы КГГА Валентин Мондриевский рассказал OBOZREVATEL, что с сотрудниками детского сада 601 работают санитарные врачи. А сам садик постоянно обрабатывается дезинфицирующими средствами.

"Выявлены все, с кем контактировала Б., и кто находится в зоне риска. Люди сейчас в жестком напряжении. С ними работают врачи. Родители детей также предупреждены", – сказал Мондриевский.

В мэрии Киева говорят, что выявили всех, кто был с дочкой погибшей в контакте КГГА

В самом садике с OBOZREVATEL не захотели разговаривать, бросив трубку.

Директор государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак также подтвердил, что родители детей садика № 601 предупреждены.

"Все предусмотренные законом мероприятия были проведены с участием Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпродпотребслужбы. Все садики после этого случая закрыты на карантин", – говорит OBOZREVATEL Чумак.

А. - внучка пострадавшей Аурики Ш. – студентка Киевского института музыки имени Глиера. В гостях у бабушки она была со своим однокурсником. Именно этот парень уже попал в больницу с подозрением на коронавирусCOVID-19.

В общежитии Глиера студентов нет - разъехались на карантин ГСЧС

"Один из больных – молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы", – написал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Сергея Чумака, общежитие института, которое находится недалеко от станции метро "Киевский политехнический институт", также обработано.

"В пятницу сотрудники Госпродпотребслужбы, Киевского лабораторного центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию общежития, а всех студентов, которые контактировали с больным и внучкой пострадавшей из Радомышля, осмотрели и взяли их контакты. Каждый день в общежитие приходит врач, который проводит обследование студентов, которые находятся в общежитии", – говорит Чумак.

Комендант общежития сказала OBOZREVATEL, что кроме этих мер, они собственными силами моют комнаты и коридоры. "Мы заказывали дезинфекцию сами – в ГосЧС. Мы три раза заказывали дезинфекцию", – говорит комендант.

Однако, студентов в общежитии, как сказали OBOZREVATEL, нет, большинство в связи с карантином разъехались.

Коцюбинское

Две сотрудницы садика № 601, которые были с Б. в контакте, живут в поселке Коцюбинское. От него они добирались на маршрутках до станции метро "Академгородок", и потом на маршрутках. То есть все пассажиры также оказываются в группе риска.

В Коцюинском две женщины ушли на самоизоляцию из-за контактов с дочкой умершей украинки facebook/Територіальна Громада Коцюбинського

Правда, в самом поселке сейчас скандал. Как рассказала OBOZREVATEL экс-мэр Ольга Матюшина, местный врач разогнал по соцсетям информацию о жительницах поселка с их персональными данными, чтобы предупредить всех о возможной опасности. Из-за чего он был уволен.

"Это все, что смогли сделать местные власти – уволить врача. Но мер дезинфекции не проводят".

Правда, и.о. головы исполкома поссовета Коцюбинского Сергей Даниш уверяет, что эпидемиологические меры намерены предпринять в ближайшие дни.

"У нас есть письмо от Минздрава, что эта информация ошибочная. И женщины, наши односельчанки – не были в контакте. Это все раздули активисты. Но несмотря на это, они сами приняли решение уйти на самоизоляцию. И они находятся под наблюдением врачей", – говорит Даниш.

Тем не менее, по его словам, в поселке проводят дезинфикационные меры.

"С 13 марта, когда стало известно о мерах профилактики в Киеве, мы проводим дезинфекцию общественного транспорта у себя. Каждое утро автобусы маршрутов №745 и № 393 обрабатываются специальными растворами. Кроме того, мы закупили моющие средства для обработки подъездов, остановок. Купили маски для работников всех социально-важных учреждений - садиков, школ, медработников. Маршруточников также обязали мыть транспорт", – говорит Даниш.

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