Как путешествовать и зарабатывать одновременно: Оbozrevatel рассказал о преимуществах профессии тревел-блогера

Мировая эпидемия коронавируса практически уничтожила туристическую индустрию. Строгие карантинные меры, принятые в большинстве стран мира, запреты на пересечение границ привели к разорению туристических операторов, отелей и авиаперевозчиков. Традиционные маршруты и локации закрыты. Но тяга людей к путешествиям стара как мир!

Блоги о путешествиях – наверное, один из самых древних жанров. Во все времена люди зачитывались рассказами о дальних странах и дорожных приключениях. Книги о путешествиях Марко Поло, "Хождение за три моря" Афанасия Никитина, автобиографии Казановы и Бенвенуто Челлини, "Путешествие на Бигле" Дарвина – это малая часть литературы на эту тему, по-сути, предшественники современных блогов.

Те, кто мечтает о путешествиях, но не может себе этого позволить, таким образом удовлетворяют свою потребность. Так, люди старшего поколения помнят "Клуб кинопутешественников" – популярнейшую передачу, которую смотрели по телевизору невыездные граждане СССР.

Ну а люди, сами активно колесящие по свету, ищут там полезную информацию: о достопримечательностях и рисках, отелях и ресторанах, возможности сэкономить.

Сейчас тоже есть телешоу типа "Орел и Решка", но самый востребованный формат – это блоги в интернете. На YouTube, в Telegram и других площадках активно возникают тысячи блогов. Многие из них имеют миллионы подписчиков, набирают десятки миллионов просмотров. Выделяются отдельные направления – экстремальные, путешествия с детьми, романтические и т.п.

Нашествие Covid-19 на планету разрушило планы миллионов, а может и миллиардов людей поехать на отдых или учебу, в паломничество или на лечение. Даже те страны, в которых туристический бизнес стал львиной долей экономики вынуждены были закрыть границы или ограничить въезд. Строгие карантинные меры закрыли рестораны и театры, музеи и дискотеки. Но человеческая предприимчивость не знает границ: стали появляться новые маршруты, развиваться внутренний туризм. Люди стали больше интересоваться природными достопримечательностями, благо доступа к водопаду или горе никто не закроет!

В этот тяжкий период блоги, как ни странно, стали пользоваться большей популярностью, чем до карантина. Старый контент пересматривают, появляется новый! Растет количество просмотров и подписчиков, появляются новые популярные блогеры.

Сколько и на чем они зарабатывают?

По-разному. Это зависит от формата блога, его целевой аудитории, страны и языка.

Есть так называемые "партнерские" деньги, которые можно получать от YouTube, например. Они начисляются за количество просмотров, как правило, десятки тысяч и больше. Это самые "раскрученные" блогеры с миллионами подписчиков. Как понимаете, их не так много.

Кроме этого, есть спонсорские донаты, Патреон и другие программы для поддержки.

Можно рекламировать отели, сервисные программы, рестораны, туроператоров, одежду, автомобили и фестивали и многое еще!

Есть еще закрытые платные блоги, но это типично для фэшн-туров, их единицы.

Какие суммы можно заработать? – Очень разные. Некоторые тревел-блогеры работают вообще "за кров и еду", то есть обеспечивают себе возможность бесплатно путешествовать по миру и получать кайф. Неплохой образ жизни, согласитесь!

Для тех, кому интересна эта тема, назовем нескольких интересных и успешных тревел-блогеров с нестандартным контентом:

Илья Варламов – наверное, самый успешный из Рунета. Создал свое СМИ из блог-платформы. Имеет около 2 млн подписчиков и полмиллиарда просмотров. Леонид Пашковский – создал и ведет авторский канал на YouTube – "ХОЧУ ДОМОЙ – Путешествия, в которые вы не поедете" о поездках и жизни в опасных и непривычных для нас местах. Около 800 тыс подписчиков Антон Птушкин – ведет авторский канал. Очень детально и грамотно описывает преимущества и недостатки путешествий, расходы и способы их экономить. Когда-то принимал участие в "Орел и Решка". Эльнар Мансуров – ведет блог Mishka.travel. Это много полезной информации для самостоятельного путешественника, который не пользуется услугами турагентств, правилах безопасности и т.п. Владислав Хильченко – создал и ведет авторский канал "Одной правой". На канале прекрасный подробный контент о доступных путешествиях по Украине для любителей природы, спорта, экстрима и многого другого. Парень потерял руку в ДТП, при этом не потерял вкус к жизни и чувство юмора.

А вот для разнообразия топ тревел-блогеров в Instagram. Это не секрет, что 65% активных пользователей платформы – это женщины (смайл с принцессой?)

6. @anuta_rai - 3,1 млн подписчиков, получает прибыль с рекламы и инфопродуктов, путешествует по всему миру, где делает съёмки для брендов одежды

7. @zhanna_badoeva – 1,4 млн подписчиков, украинский тревел-блогер и популярная ведущая. Фэшн и бьюти-консультант.

8. @veryire – 949 тыс подписчиков, бывший редактор журнала Cosmopolitan Russia, путешествует вместе со своим псом-хаски Спейс

9. @followmeto – 454 тыс подписчиков, но когда-то этот блог взорвал интернет своим подходом к фотографии, ведут его муж и жена Мурад и Наталья Осман

10. @metyolkina – 52,4 тыс подписчиков, украинский тревел-блогер, сценарист и редактор "Орел и Решка" Яна Метелкина – красочные фото со всего мира и полезные рекомендации.

Все блогеры ведут обычно параллельно канал в YouTube, страничку в Instagram,Telegram, ВКонтакте и других платформах.

Начать самому записывать блог – это пол дела, его нужно правильно "упаковать", разместить и поддерживать. Иногда это влечет немалые расходы! Кроме этого, не так просто набрать подписчиков, а без этого и спонсоров, и рекламы тоже не будет. Так что нужно уметь "продать" свой блог.

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