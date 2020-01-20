Недавно в "ДНР" проходило закрытое заседание "правительства" с участием главаря Дениса Пушилина с "главами городов и районов, депутатов Нарсовета". Одним из главных вопросов который обсуждался на данном мероприятии, было принятие "бюджета республики" на 2020 год.

К сожалению, данный вопрос сейчас волнует всех жителей "ДНР". Все ждут повышения зарплат, но пока что приходит только повышение цен.

Ранее Пушилин, то есть "пушинка" (прозвище "главаря ДНР". – ред), обещал повышение как зарплат, так и пенсий до уровня Ростовской области. Средняя зарплата в "ДНР" сейчас около 13 тыс рублей, а в Ростове – 30 тыс. По итогам принятого "бюджета" на текущий год можно уверенно сказать, что людей в очередной раз кинули. Повышение должно было происходить в 3 этапа и к 2022 году достигнуть пика. Но выходя из суммы, выделенной на этот год, умирает даже надежда. Наедая свой круглый шарик и внедряя новые схемы для лишь личного заработка Пушилин превращает жизнь людей в выживание.

В пабликах "ДНР" всплывают жалобы о том, что большинство пенсионеров и работников "госструктур" до сих пор не получили свои деньги за конец 2019 года. Стоит ли дальше верить в эти сказочные обещания?

Скрин-шот

Скрин-шот

Сумма бюджета на год для “ДНР” составит 1 млрд. 417 млн. 907 тыс. рос. руб. Приблизительно это 554 млн. грн. Чтобы вы чувствовали и понимали разницу, к примеру, в Днепропетровской области бюджетом на этот год, была определенна сумма 13 миллиардов 80 миллионов 685 тысяч 774 гривен. Как видите, разница очень кардинальная. Когда же жителям "ДНР" ожидать повышения уровня жизни и дальше становиться не понятно…

С этого всего возможно сделать маленький вывод, что только сама "пушинка" живёт припевая, когда все остальные, кто остался заложником ситуации, собирает крохи чтобы выжить в "республике, созданной для обычных людей".

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