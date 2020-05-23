Как проводили свободное время в СССР: архивные фото

Многие думают, что досуг советского человека состоял в основном из телевизора, работы на даче и гулянок на тесной кухне. Однако на самом деле все было далеко не так однозначно и мрачно.
Тогда людям не нужно было покупать лучший смартфон, чтобы наслаждаться жизнью на все 100%. Вместо этого они искали счастье в таких мелочах, как песни под гитару или просто прогулки летним городом, длительные походы, выезды на природу, рыбалку и т. д.
В общем в СССР молодежь и взрослые тоже умели интересно, весело и с пользой проводить свободное время. OBOZREVATEL предлагает посмотреть небольшую подборку снимков о простых радостях представителей того времени.
Песни под гитару и "белые ночи" в кругу друзей
Курортный сезон на море
Настольный теннис и путешествия на яхте
Бесценные семейные прогулки по городу и экскурсии для детсадовцев
Совместные туристические походы
Летний лагерь, ребята из кружка моделистов создают модель электровоза
Сплавы на байдарках и даже на самодельных плотах
Квартирник и долгие задушевные разговоры до самого рассвета, а также семейная подготовка к Новому году
Отдых на природе и советский корпоратив
Вкуснейшая свежая уха на рыбалке и грибной сезон
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали архивные фото, как на пляже в 1960-х отдыхала советская молодежь.
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