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23 мая • обновлено в 04:02
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Как проводили свободное время в СССР: архивные фото

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Многие думают, что досуг советского человека состоял в основном из телевизора, работы на даче и гулянок на тесной кухне. Однако на самом деле все было далеко не так однозначно и мрачно.

Тогда людям не нужно было покупать лучший смартфон, чтобы наслаждаться жизнью на все 100%. Вместо этого они искали счастье в таких мелочах, как песни под гитару или просто прогулки летним городом, длительные походы, выезды на природу, рыбалку и т. д.

В общем в СССР молодежь и взрослые тоже умели интересно, весело и с пользой проводить свободное время. OBOZREVATEL предлагает посмотреть небольшую подборку снимков о простых радостях представителей того времени.

Песни под гитару и "белые ночи" в кругу друзей

Песни под гитару и "белые ночи" в кругу друзей

Курортный сезон на море

Курортный сезон на море

Настольный теннис и путешествия на яхте

Настольный теннис и путешествия на яхте

Бесценные семейные прогулки по городу и экскурсии для детсадовцев

Бесценные семейные прогулки по городу и экскурсии для детсадовцев

Совместные туристические походы

Совместные туристические походы

Летний лагерь, ребята из кружка моделистов создают модель электровоза

Летний лагерь, ребята из кружка моделистов создают модель электровоза
 

Сплавы на байдарках и даже на самодельных плотах

Сплавы на байдарках и даже на самодельных плотах

Квартирник и долгие задушевные разговоры до самого рассвета, а также семейная подготовка к Новому году

Квартирник и долгие задушевные разговоры до самого рассвета, а также семейная подготовка к Новому году

Отдых на природе и советский корпоратив

Отдых на природе и советский корпоратив

Вкуснейшая свежая уха на рыбалке и грибной сезон

Вкуснейшая свежая уха на рыбалке и грибной сезон

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали архивные фото, как на пляже в 1960-х отдыхала советская молодежь.

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Автор
Марина Лисничук
Теги
СССР отдых туризм
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