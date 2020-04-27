Как провести карантин с пользой: появились лучшие предложения от онлайн-магазинов

Глеб Иванов Общество 10:28, 27.04.2020

Как провести карантин – лежа на диване, жалуясь на жизнь или же более эффективно, с пользой для себя – на чтение книг, обучение языков, выделить час-другой на beauty-уход в домашних условиях. Здесь решение непременно только за вами.

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  • Eva.ua – действуют скидки до 60% на товары для красоты, домашнего уюта бытовую химию.

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  • Bambook – предоставляем промокод на скидку 10% на весь ассортимент.

  • Lingualeo – четыре обучающих курса по грамматике бесплатно.

А вы как проводите свое свободное время на карантине? Поделитесь с нами в комментариях.

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