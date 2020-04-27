Как провести карантин с пользой: появились лучшие предложения от онлайн-магазинов

Как провести карантин – лежа на диване, жалуясь на жизнь или же более эффективно, с пользой для себя – на чтение книг, обучение языков, выделить час-другой на beauty-уход в домашних условиях. Здесь решение непременно только за вами.
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А вы как проводите свое свободное время на карантине? Поделитесь с нами в комментариях.
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