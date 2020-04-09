Как провериться на коронавирус в Украине. Инструкция

В Украине для проведения теста на коронавирус необходимо связаться с семейным врачом или же обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья.

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Об этом в интервью "Новому времени" сообщил эпидемиолог, глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Горячая линия НСЗУ через территориальные представительства помогает пациенту находить альтернативных семейных врачей", – отметил он.

COVID-19 в Украине

Кузин пояснил, что в стране организовали специальные мобильные бригады из медиков области.

"Их сейчас более 250. Задача сводится к тому, чтобы максимально приблизить предоставление медицинской помощи, в том числе тестирование, к пациентам. Поэтому если пациент находится дома, то у него есть возможность через семейного врача или поликлинику вызвать бригаду к себе домой. И на фоне самочувствия, если у него есть признаки COVID-19, то у него будут отобраны лабораторные исследования", – пояснил медик.

При этом Кузина предупредил, что если человек, подозревает у себя вирус, то не нужно приходить в больницу, а лучше позвонить.

"Сегодняшние протоколы четко регулируют тактику врача, если к нему обращается пациент, который соответствует определению случая: как минимум имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции, если имел контакт с подтвержденным случаем COVID-19 или путешествовал в феврале-марте. У доктора не должно быть другого объяснения, что "я не хочу" или "я не буду". Это его обязанность", – подчеркнул Кузин.

Он добавил, что даже если у украинца нет декларации, он получит помощь, связавшись по телефону с НСЗУ.

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