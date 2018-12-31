Как проснуться 1 января с ясной головой: назван главный секрет

Профессиональные бармены утверждают, что ложка оливкового масла, принятая за полчаса до застолья и употребления алкоголя, позволит намного дольше сохранить трезвость.

По их словам, "секрет" заключается в пленке, которую создает масло. Именно она и препятствует впитыванию алкоголя, пишут РИА Новости.

"Этот эффект держится два-три часа. Но если выпить крепкий напиток, пленка начнет разрушаться — в итоге вы можете, наоборот, сильно опьянеть", — подчеркнул бармен из Аргентины Андреа.

Иллюстрация 24.tv.ua

Кроме масла, от быстрого и сильного опьянения помогает большое количество выпитой воды.

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