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Как проснуться 1 января с ясной головой: назван главный секрет

1.2тЧитать материал на украинском

Профессиональные бармены утверждают, что ложка оливкового масла, принятая за полчаса до застолья и употребления алкоголя, позволит намного дольше сохранить трезвость.

По их словам, "секрет" заключается в пленке, которую создает масло. Именно она и препятствует впитыванию алкоголя, пишут РИА Новости.

"Этот эффект держится два-три часа. Но если выпить крепкий напиток, пленка начнет разрушаться — в итоге вы можете, наоборот, сильно опьянеть", — подчеркнул бармен из Аргентины Андреа.

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Кроме масла, от быстрого и сильного опьянения помогает большое количество выпитой воды.

Как писал OBOZREVATEL, существует несколько простых правил, которые помогут весело встретить Новый год и порадовать близких подарками, не нанеся при этом ущерб кошельку. К примеру, сэкономить можно даже на установке елки, красиво украсив любую стену в квартире.

Место
Аргентина
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