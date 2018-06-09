Как прошла поездка лучших студентов Украины в солнечную Грецию

30 украинских студентов, победителей образовательного проекта "Морское дело 2018" благотворительного Фонда Бориса Колесникова, провели четыре дня в столице Греции, некогда знаменитом городе мореходов - Афинах.

В рамках поездки учащиеся в области кораблестроения, речного и морского транспорта посетили одну из крупнейших международных выставок соответствующей отрасли Posidonia 2018, а также ознакомились с городом и главными его достопримечательностями. Студенты посетили исторический Акрополь, порт Пирей, театр Диониса, Одеон Герода Аттического, храм Гефеста и другие памятники архитектуры.

Первый день пребывания в Греции был посвящен культурным памятникам столицы и живописным локациям города. Студентов разбили на группы и закрепили за опытными экскурсоводами, которые провели их по местам, где до сих пор хранятся уникальные следы многовековой истории.

Последующие два дня юным морякам Украины предстояло провести на профильной выставке. Они посетили стенды и павильоны ведущих компаний - Samsung, Imabari, Daewoo, Hyundai, Hanjin, Mitsui, Fincantieri, Tsuneishi, CSSC и других, представители которых эксклюзивно провели для них презентации своей продукции и услуг. К ребятам на выставке присоединился и Президент Фонда Борис Колесников.

По вечерам студены находили силы и время, чтобы исследовать город, посещать местные театры, самостоятельно знакомиться с достопримечательностями Афин.

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Позже лидеры конкурса "Морское дело" с удовольствием поделились впечатлениями о поездке:

Древов Вячеслав, Одесский национальный морской университет

"В целом, очень доволен поездкой, было интересно, потому что она получилась разнообразной, информативной. Множество интересного мы видели в городе и на выставке, люди здесь приветливые, всегда готовы пообщаться, что-то рассказать, особенно если они тоже из морской сферы. Они охотно делятся опытом, который я могу для себя почерпнуть. Международные поездки, события - это всегда здорово".

Лепетун Влад, Мореходное училище им. А. И. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия"

"В Греции я впервые, впечатления только положительные, красивые пейзажи здесь буквально на каждом шагу. Впрочем, это же могу сказать и о выставке, у нас была возможность познакомиться со многими людьми из разных стран в сферах морехозяйственного комплекса, увидеть представленные здесь новшества и в то же время попрактиковать разговорный английский".

Лунин Федор, Государственный университет инфраструктуры и технологий (г. Киев)

"Рад, что все так сложилось, и мы попали сюда, я вообще первый раз за границей. Греция тоже очень нравится. На выставке представлено очень много компаний, есть возможность наладить связи, пройти практику. Да и вообще интересно посмотреть новинки, здесь есть возможность взглянуть вживую на машинные отделения, рубки, сами суда. На некоторых даже можно опробовать новейшие технологии вроде электронных карт".

Афтанюк Андрей, Одесская морская академия

"Очень интересные здесь люди. Сегодня мы пришли на выставку в морской форме и у них тут же загорелись глаза. Все хотят что-то рассказать, чем-то поделиться, сделать фото. В самой Греции я впервые, впечатления исключительно положительные. Больше всего, конечно, запомнился Акрополь, целый древний город. Там получились самые яркие фотографии. Хочу сказать спасибо Борису Колесникову и его Фонду за большую работу и вклад, которые они делают в молодежь, ее будущее и будущее Украины".

Напомним, в этом году международная выставка морского дела Posidonia 2018 отпраздновала свое 50-летие. Юные украинские моряки и судостроители имели возможность увидеть порядка 2000 экспонатов и почерпнуть знания на площадках 92 стран-участниц.

В конкурсе "Морское дело 2018" Фонд Бориса Колесникова приняли участие 505 студентов из 15 профильных ВУЗов Украины. 30 из них, по оценкам пройденных тестов и представленных проектов, отправились в Афины за новым опытом и впечатлениями.

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