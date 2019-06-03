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Как пропагандисты Кремля: Вятрович жестко ответил послам Польши и Израиля из-за Шухевича

2.3тЧитать материал на украинском

Протест послов Польши и Израиля против открытия в Ивано-Франковске памятника командиру УПА Роману Шухевичу, изложенные в письме мэру города, повторяют тезисы российской пропаганды против украинского освободительного движения.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран нашли "общий язык", и конечно, он "русский". Письмо мэру Ивано-Франковска написано по-английски, но суть его - российская. Ведь содержание - повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", - написал Вятрович.

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Быстряков оскорбил Бандеру и Шухевича: украинцы поставили его на место

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Апостроф

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру и командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича пособниками нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

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Персоны
Владимир ВятровичРоман Шухевич
Место
Украина
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