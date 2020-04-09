Как пройти тест на коронавирус при отказе врача: Минздрав дал инструкцию

Ирина Кулинич Общество 10:08, 9.04.2020 Обновлено: 11:14, 9.04.2020

В Украине на коронавирус проверяют только тех, кто подпадает под критерии Министерства здравоохранения. Если врач отказывается провести тест, необходимо самому сравнить симптомы и обратиться на горячую линию.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 9 апреля, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МЗ Игорь Кузин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тестирование на уровне врача должно проходить двумя путями. Первое если есть техническая возможность, врач сам отбирает образцы. Если это сообщение по телефону, можно вызвать мобильную бригаду, которая возьмет образцы в месте самоизоляции и биоматериал будет доставлен в ближайшую лабораторию", – рассказал он.

Как пройти тест на коронавирус при отказе врача: Минздрав дал инструкцию
liga.net

По словам Кузина, для проведения исследования достаточно мазка из носа или глотки. После положительного результата экспресс-теста необходимо провести и ПЦР-исследование.

"Если врач отказывается от проведения обследования, я рекомендую в первую очередь проверить наличие у себя определенных критериев. Лицо может не попадать под определение человека с подозрением на коронавирус, симптоматики может не быть. Если действительно идет отказ врача, рекомендуем звонить на горячие линии, номера есть на сайте ЦОЗ и Минздрава", – пояснил он.

Кузин добавил, что каждая страна для тестирования выбирает собственные протоколы. В соответствии с действующими, Украина тестирует ПЦР всех, кто подпадает под био- и клинические критерии.

"Для тех, кто не подпадает, обследование ПЦР возможно только в случае, если они являются контактными к уже подтвержденному случаю. Ни одна страна не тестирует всех. Поэтому такая опция пока не рассматривается. Потому что это нецелесообразно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что в Украине не проводят массового тестирования на коронавирус COVID-19, так как наша страна находится на раннем этапе эпидемии.

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