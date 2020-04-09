Как пройти тест на коронавирус при отказе врача: Минздрав дал инструкцию

В Украине на коронавирус проверяют только тех, кто подпадает под критерии Министерства здравоохранения. Если врач отказывается провести тест, необходимо самому сравнить симптомы и обратиться на горячую линию.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 9 апреля, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МЗ Игорь Кузин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тестирование на уровне врача должно проходить двумя путями. Первое – если есть техническая возможность, врач сам отбирает образцы. Если это сообщение по телефону, можно вызвать мобильную бригаду, которая возьмет образцы в месте самоизоляции и биоматериал будет доставлен в ближайшую лабораторию", – рассказал он.

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По словам Кузина, для проведения исследования достаточно мазка из носа или глотки. После положительного результата экспресс-теста необходимо провести и ПЦР-исследование.

"Если врач отказывается от проведения обследования, я рекомендую в первую очередь проверить наличие у себя определенных критериев. Лицо может не попадать под определение человека с подозрением на коронавирус, симптоматики может не быть. Если действительно идет отказ врача, рекомендуем звонить на горячие линии, номера есть на сайте ЦОЗ и Минздрава", – пояснил он.

Кузин добавил, что каждая страна для тестирования выбирает собственные протоколы. В соответствии с действующими, Украина тестирует ПЦР всех, кто подпадает под био- и клинические критерии.

"Для тех, кто не подпадает, обследование ПЦР возможно только в случае, если они являются контактными к уже подтвержденному случаю. Ни одна страна не тестирует всех. Поэтому такая опция пока не рассматривается. Потому что это нецелесообразно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили, что в Украине не проводят массового тестирования на коронавирус COVID-19, так как наша страна находится на раннем этапе эпидемии.