Как пройти тест на COVID-19 при первых симптомах: в МОЗ дали объяснение

В Украине все люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, должны быть протестированы на COVID-19.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, обращаться за помощью надо обязательно через семейного врача. Если его нет, тогда звонить или в экстренную медицинскую помощь, или на горячую линию Ммнздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, не надо сразу ехать, очень часто через весь город, в лабораторию, а надо обратиться именно к семейному врачу, чтобы была отправлена соответствующая бригада и вам был сделан тест", – подчеркнул он.

По словам Степанова, также тестируются все люди, которые являются контактными с заболевшим лицом. До объявления результатов тестирования они должны находиться в самоизоляции.

"Также мы тестируем, с определенной периодичностью, медицинских работников, служащих Национальной гвардии, работников Национальной полиции и пограничной службы", – сказал глава Минздрава.

Кроме того, тестирование должны проходить люди, которые идут на госпитализацию.

"То есть мы охватили максимально возможное количество людей, которым необходимо проводить тестирование в условиях пандемии", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине проведено 1 273 821 тестирование методом ПЦР.

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