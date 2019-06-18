Вступительная кампания: как изменили правила и куда податься украинцам

Уже с 1 июля десятки тысяч абитуриентов начнут вступительную кампанию в украинские вузы.

Специалисты в сфере HR предупреждают выпускников и их родителей – к выбору университета и профессии стоит подойти с умом.

Как пройдет вступительная кампания и на кого стоит учиться – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Уже с 1 июля для более чем ста тысяч абитуриентов начнется вступительная кампания в украинские вузы;

МОН внесло несколько важных изменений. Стоит обратить внимание на проходные баллы, а также на сроки подачи документов на поступление;

Перед тем как нести заявление в вуз, эксперты советуют взвесить все "за" и "против". Подавать документы лишь бы куда не стоит. Рынок труда имеет огромное количество вариантов и не ограничивается привычными вакансиями юристов или экономистов;

HR-специалисты рекомендуют обратить внимание на сферу IT, аграрные специальности, а также инженерию.

Что важно знать о поступлении

Период ВНО официально подошел к концу. Тесты сдали чуть более 155 тысяч украинцев. Вступительная кампания абитуриентов начнется уже 1 июля.

В этом году Министерство образования и науки внесло несколько изменений в правила поступления. Так, с дня начала кампании каждый сможет зарегистрироваться в электронном кабинете, а прием заявлений и документов стартует с 10 июля.

Для поступающих на основе результатов ВНО процесс подачи документов продлится до 18 часов 22 июля, а для тех, кто поступает по собеседованию – до 16 июля. Творческие конкурсы в этом году проведут до начала приема заявлений – с 1 по 10 июля для тех, кто хочет учиться за счет бюджета, и с 11 по 22 июля – для абитуриентов, которые будут оплачивать обучение сами. Вступительные экзамены пройдут с 17 по 22 июля, собеседования – с 17 по 19 июля.

ВНО

В этом году абитуриенты могут использовать сертификаты ВНО и за 2017-2018 гг. Однако языковые экзамены (имеется в виду английский, немецкий и другие языки) действительны лишь за 2018 и 2019 гг. Минимальный балл на большинство специальностей будут определять сами вузы.

В этом году установлен новый минимальный порог на 6 специальностей с особенно высоким уровнем ответственности: "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения" и "Фармация, промышленная фармация".

Как и в 2018-м, минимальный порог установлен также на "Стоматологию", "Медицину", "Педиатрию". Для участия в конкурсе на эти специальности абитуриент должен иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

Касаемо подачи документов, то тут правила не изменились. Если абитуриент претендует на бюджет, он может подать 7 заявлений на 4 специальности. Для контрактников ограничений нет.

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Еще одно нововведение 2019 года — расширение льгот для участников боевых действий. Они будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше.

Куда стоит поступить

Это один из главных вопросов как для абитуриентов, так и для их родителей. Рынок профессий просто переполнен разными предложениями. При этом каждый старается найти для себя оптимальный вариант.

По мнению ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидии Ткаченко, перед подачей документов нужно решить два вопроса.

Первый – точно определиться, что именно нравится абитуриенту, в каком направлении он готов развиваться. Второе – выбрать качественный вуз, который сможет помочь реализовать себя.

“Нужно выбирать не столько специальность, сколько университет и город. Нужно учесть свои силы, будущие перспективы трудоустройства. К процессу выбора стоит подходить комплексно. Неважно, какую профессию вы выбрали, успеха можно достичь везде. Главное – иметь желание и базу, где вы получите знания”, – пояснила OBOZREVATEL Ткаченко.

Важно отметить, что рынок труда в 2019 году достаточно обширный. Правда, как и в предыдущие годы, особую популярность удерживает сфера IT. Это одна из самых перспективных узкопрофильных отраслей. В Украине средняя зарплата айтишников равна 4000 долларов. По крайней мере, такие данные приводит исследовательская компания Indigo Tech Recruiters.

Настоящим открытием могут стать и аграрии. Они приносят около 40% всей валютной выручки стране. Это одна из самых перспективных сфер, но и здесь чувствуется кадровый голод. Как говорят в аграрном холдинге “Укрлендфарминг”, тракторист в среднем получает 30 тыс. грн в месяц. И то, на такую зарплату достаточно сложно найти сотрудника.

Аграрии могут зарабатывать от тысячи долларов

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По мнению HR-эксперта портала Rabota.ua Татьяны Пашкиной, сейчас у абитуриентов есть широкий спектр – примерно 17 тысяч профессий. Правда, не все об этом знают, поэтому выбор обычно сводится к базовым – юрист, экономист или переводчик.

“Скажу так, у нас действительно все быстро меняется. Но если сейчас есть нехватка инженеров, то, вероятно, в ближайшие годы ситуация не изменится существенно. Инженер, в отличие от юриста, – профессия международная, при хорошем знании английского языка он может зарабатывать несколько тысяч долларов”, – считает Пашкина.

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