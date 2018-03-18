Как проголосовать россиянам в Украине: у Авакова поставили условие

В Украине на территорию посольств России для участия в выборах президента будут пропускать только лиц с дипломатическим статусом.

Как сообщается на странице МВД Украины в Twitter, доступ остальных граждан РФ в посольства ограничен.

Общественный порядок и безопасность возле дипломатических и консульских учреждений РФ обеспечивают сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

#Київ:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів pic.twitter.com/8BqWkPomjd — МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в Украине граждан РФ не допустят на участки для голосования на выборах президента.

Как сообщал "Обозреватель", в России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.