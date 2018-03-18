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Как проголосовать россиянам в Украине: у Авакова поставили условие

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В Украине на территорию посольств России для участия в выборах президента будут пропускать только лиц с дипломатическим статусом.

Как сообщается на странице МВД Украины в Twitter, доступ остальных граждан РФ в посольства ограничен.

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Общественный порядок и безопасность возле дипломатических и консульских учреждений РФ обеспечивают сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в Украине граждан РФ не допустят на участки для голосования на выборах президента.

Как сообщал "Обозреватель", в России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.

Читайте все новости по теме "Выборы президента России" на Обозревателе.

Темы
Выборы президента РоссииВыборы президента России в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Объект
выборы президента России
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