Как проголосовать на выборах с коронавирусом: Степанов назвал обязательное условие

Чтобы проголосовать больным коронавирусом в Украине на местных выборах-2020 на дому, необходимо подать заявление и медицинскую справку о состоянии здоровья в территориальную избирательную комиссию.

Сделать это необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед голосованием – 23 октября. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 17 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение о их включении в список для голосования по месту пребывания", – пояснил Степанов.

Справкой из больницы может быть выписка из медицинской карты амбулаторного больного или вытяг из реестра медицинских записей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, больные коронавирусом в Украине на местных выборах-2020 смогут проголосовать на дому. Чтобы изменить место голосования больной COVID-19 должен обратиться в территориальную избирательную комиссию.