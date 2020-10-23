Как приобрести iPhone 12 в Украине с наибольшей выгодой: появился ответ

13 октября компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой анонсировала сразу четыре модели новых iPhone. И впервые в истории новый iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнут официально продаваться в Украине только через неделю после старта продаж в США, то есть станут доступными уже с 30 октября.

Рассказываем, чем интересны новые модели, и как приобрести официальные iPhone 12 и iPhone 12 Pro в рассрочку без переплат. Но вопрос, который, пожалуй, волнует каждого – по какой цене их можно будет приобрести в Украине? Первым, официально и сэкономить.

Цена на iPhone 12 стартует от 31 999 грн, а на iPhone 12 Pro – от 39 999 грн. И уже в пятницу 23 октября на сайтах официальных реселлеров Apple открылась возможность оформить предварительный заказ. Однако там предупредили об очень ограниченном количестве товара.

iPhone 12

Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно приобрести в беспроцентную рассрочку на 12 платежей от monobank. Предложение будет действовать только три дня – до 1 ноября. Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в продаже позже.

Количество товара является лимитированным, а цена является акционной и действует только на период предварительного заказа и до 1 ноября.

В каких магазинах можно приобрести iPhone 12:

iPhone 12 – это модель нового поколения. Он легче, тоньше, с алюминиевой рамкой вокруг корпуса и 6,1-дюймовым OLED-дисплеем от края до края, покрытый новым защитным материалом Ceramic Shield – это в четыре раза уменьшает риск повреждения: подобного нет ни у одного другого смартфона. А еще, iPhone 12 – быстрее своих предшественников благодаря сверхмощному процессору A14 Bionic и способен выполнить любые задачи: не только сегодня, но и в будущем. Двойная камера снимает еще лучше, даже в ночном режиме.

iPhone 12

Видео – впервые в 4K по стандарту Dolby Vision. Также в iPhone 12 появилась технология MagSafe: система магнитов, которая позволяет прикрепить беспроводную зарядку или новые аксессуары – на выбор уже десятки вариаций.

Модель представлена в 5 цветах: черный, белый, (Product) red, зеленый и новый синий. И видимо то, что порадует фанатов Apple чуть ли не больше, – в iPhone 12 вернулись к дизайну корпуса без закругленных граней, как в классической модели iPhone 5.

iPhone 12 Pro – смартфон, созданный для профессионалов своего дела. Инженеры Apple сделали все, чтобы один гаджет мог снимать, редактировать и распространять фото и видео на самом деле кинематографического качества.

Смартфон имеет 3 камеры, технологию Lidar, а также специальный софт для работы с контентом. iPhone 12 Pro получил увеличенный до 6,1-дюймов OLED-дисплей еще более невероятной яркости, контрастности и красочности, специальное защитное покрытие Ceramic Shield, стальной рамки корпуса и 4 цвета на выбор: классический графитовый, серебристый, обновленный золотой и совершенно новый – Тихоокеанский синий.