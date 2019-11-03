Как приготовить самый вкусный глинтвейн: блогер раскрыла секрет

Во время приготовления идеального глинтвейна он не должен закипать, допустимая температура нагрева напитка не должна превышать 70 градусов Цельсия, иначе его вкусовые и полезные качества улетучатся.

Такими советами в приготовлении глинтвейна в блоге на OBOZREVATEL поделилась фитнес-блогер Ольга Фомина. По ее словам, в целом для приготовления этого напитка лучше всего подойдут красные, сухие и не крепкие вина.

"Специи лучше брать цельные, потому что молотые сделают напиток мутноватым. Готовить глинтвейн стоит в огнеупорной посуде, желательно не из металла. Разливать в высокие стеклянные бокалы или в глиняные кружки. Пить только горячим, вдыхая полезные эфирные пары", – посоветовала она.

Глинтвейн Пикабу

Фомина также поделилась точным рецептом приготовления напитка. По классике нужно взять:

Красное сухое вино – 400 мл

Апельсин – 2 ломтика

Лимон – 2 ломтика

Сахар – 4 ч.л.

Корица – 2 палочки

Гвоздика – 4 шт.

Мускатный орех – 2 щепотки

Все ингредиенты смешать, нагреть на медленном огне в течение 5 минут и разлить по бокалам, процеживая через ситечко. Для любителей фруктов в классический рецепт можно добавить 1 яблоко, нарезанное кубиками.

А для кофеманов, по ее словам, подойдет вариация глинтвейна с добавлением кофе и коньяка. Возьмите:

Красное сухое вино – 400 мл

Коричневый сахар – 4 ч.л.

Коньяк – 75 мл

Натуральный кофе – 150 мл

Корица – 2 палочки

Новости За одну тренировку сжигается около 1000 ккал

Смешайте все ингредиенты, нагрейте до 70 градусов и разлейте по стаканам.

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-блогер назвала топ самых полезных овощей октября. Они полезнее, потому что для их выращивания требуется гораздо меньшее количество пестицидов и химических веществ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся