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"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

8.6тЧитать материал на украинском

Управление государственной охраны приказало властям Ужгорода демонтировать на набережной все мусорники из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского.

В целом из центра города исчезло 54 урны, сообщает Виталий Глагола на странице сообщества "Ужгород" в соцсети Facebook.

"На набережной Независимости из-за визита Зеленского УГО заставило снять 54 урны! Напомню, по программе запланирована прогулка Владимира Зеленского по набережной. Поэтому Управление госохраны заставило горсовет демонтировать все мусорные урны на маршруте. Под описание, официально, просто сняли и вывезли. Пройдется, и затем снова установят. Что-то не помню, чтобы со времен Януковича что-то делалось во время визита чиновников", – возмутился горожанин.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

actual.today

"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

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В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

Facebook паблика "Ужгород"

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

Facebook паблика "Ужгород"

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

Facebook паблика "Ужгород"

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

В Ужгороде снесли урны из-за приезда Зеленского

Facebook паблика "Ужгород"

На дикую инициативу отреагировал и известный блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), который не поддержал столь странные меры безопасности в связи с приездом в Ужгород Зеленского.

"Урны для мусора демонтировали, с такими темпами скоро людей по направлению движения кортежей будут "демонтировать". Ау? Где там свидетели святого Голобородько?" – написал он.

Бурная дискуссия об этом инциденте развернулась и под постом с фотографиями в ужгородской группе. Люди также возмущаются таким самоуправством и проводят параллель с режимом Януковича, при котором подобное широко практиковалось.

"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк, который был сценаристом сериала "Слуга народа", заявил, что Зеленский не может себе позволить ездить на велосипеде, как это делал главный герой фильма. По его словам, сейчас для этого совершенно неподходящая ситуация, да и вообще президент на велосипеде – это просто символ.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаУжгород
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Пигин Макс
Пигин Макс
Страна непуганых идиотов...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Это шобы нихто презика головой в мусорник не засунул.
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Закон Порядок
Закон Порядок
ой обоз забыл как баклажан абамка прилетал к гниломордому. и почетный караул разоружил
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