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''Как при фашистах!'' Ярый ''крымнашист'' застонал от кошмаров оккупации РФ

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Жители Крыма пожаловались на жизнь в российской оккупации и заявили, что с ужасом ждут перемен "к лучшему", поскольку Россия не сулит аннексированному полуострову ничего хорошего в 2019 году.

Российскими порядками на полуострове оказался недоволен атаман так называемой казачьей Черноморской сотни Анатолий Марета, который выразил все свое негодование в "Ответном поздравлении Наталье Поклонской" в издании "Примечания".

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"Уходящий год мы будем помнить не только как год обманутых надежд… Этот год врежется в нашу память как год правды и откровения. Наконец наши отношения с властью начали становиться прозрачными, наконец-то нам стали открыто объяснять, кто мы на самом деле есть и где наше место в этой жизни", — пишет Марета.

"Мы не хотим перемен "к лучшему"! Более того, мы ждём их со страхом. Потому что у нас когда кому-то становится лучше, кому-то другому ровно настолько же становится хуже. А "лучше" власти предержащие могут делать только и исключительно себе", — добавил он.

"Атаман" предупредил, что народ берется делать историю, когда его доведут.

"В реальности имеем государство, где не на благо кучки граждан других, т. н. "развитых" стран, куда задарма уходят все наши богатства: лес, нефть, газ, рыба, зерно, мозги, молодежь! Как при фашистах. Только тогда в товарных вагонах под дулами пулеметов везли, а теперь умнее стали: мы сами туда бежим! Вы хотите сказать, что весь этот кошмар добровольно выбрали мы сами?" — возмутился он.

Крым

Крым

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне, которые после аннексии Крыма переехали туда, стали массово жаловаться на дороговизну жизни на полуострове, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Чернов Александр
Чернов Александр
Кто нибудь понял из этой статьи, чего атаману не хватило. Может маны небесной, но тогда ему не к России надо обращаться, а к Варфоломею. Теперь он для хохлов замещает господа бога.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Едь на Окраину...казак Прям в окоп)))))))))))))))))))))))Смелее Там тебе больше понравится
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Andreevski Andrey,пусть лучше к вам и к вашим кизякам,у нас в Украине казаков нет,есть козаки.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кстати, перешел на статью по ссылке и удивился фото этого «атамана». А это не тот ли загадочный чувачек, который в Геническ часто кататься начал?
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