Как правильно выходить из карантина: украинцам дали простые советы

Для того, чтобы выйти из карантина без последствий для психологического здоровья, нужно делать это постепенно – в первую очередь, не настраивать себя, что как только он закончится, все будет, как раньше.

Такой совет украинцам дала психолог и блогер Анна Римаренко, передают "Факты". По ее словам, если думать, что как только отменят карантинные меры, сразу сделаем все, что планировали, то это приведет к сильному разочарованию и "краху надежд".

"Мы все оказались в непривычной для себя ситуации. Это не может не вызывать стресс, который является утомительным для человеческой психики. Могут возникать защитные реакции. То есть человек может считать, что он облинился, однако таким образом наша психика защищается от лишних переживаний", – отметила Римаренко.

Она пояснила, что украинцы могут наблюдать снижение внимательности, концентрации, сложность относительно структурирования работы.

По убеждению психолога, чтобы избежать такого состояния, следует, во-первых, не заниматься самокритикой. Во-вторых, понять, что вам нужно время, чтобы войти в прежний ритм жизни. В-третьих, не требовать от себя невозможного и настроиться на рабочий минимум.

"Детей также нужно готовить поэтапно к привычному ритму. Не требовать больших успехов в учебе и высоких оценок по всем предметам. Стоит поддержать ребенка и не критиковать в случае невыполнения определенной задачи", – отметила Римаренко.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая, поэтому возможное ослабление карантинных мер ожидается только с 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что в 2020 году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года. Он считает, что в этот период людям придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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