Как правильно выбрать подарок на Новый год: советы психолога

Для того, чтобы правильно подобрать подарок на Новый год близкому человеку, нужно, в первую очередь, понять его цель.

Психолог Светлана Арефания рассказала, что подарки могут сильно влиять на взаимоотношения между людьми. По ее мнению, важно, понимать, какие эмоции вы хотите вызвать подарком, говорится в материале OBOZREVATEL.

"Если вы хотите, чтоб другой человек был счастлив и благодарен вам за подарок, важно поинтересоваться его интересами, желаниями, мечтами, больше узнать о вкусах. Если вы все учтете, это будет говорить о том, что вам человек не безразличен. И шансы, что вы не ошибетесь с подарком снизятся", – сказала она.

Арефания подчеркнула, что подарок может вызвать разные эмоции у человека: удивление, радость, адреналин, благодарность, страх, отвращение, разочарование, счастье, злость.

Психолог рассказала, что существуют три составляющие, чтобы подарок получился хорошим и искренним:

внешний вид презента (красивая упаковка);

то, что вы говорите, когда дарите (пожелание, связанное с подарком);

действие – смотреть в глаза, улыбаться, обнять, не спешить и дождаться распаковки, чтоб насладиться взаимообменом чувствами, которые возникнут.

Также Арефания отметила, что подарки могут быть как:

Инструмент влияния на отношения. Манипуляция через подарки. Дарят с меркантильной целью.

Подарок – извинение. Способ загладить вину.

Подарок – самоутверждение, чтоб потом много говорили и восхищались. Повысить себя в глазах других и свою самоуверенность, когда дарят дорогие презенты.

Подарок – благодарность. От чувства признательности, желание осчастливить другого, сделать приятное.

Конкуренция. Привлечь к себе больше внимания или подарить лучше, чем кто-то.

Подарок – долженствование, потому что надо. Традиции в семье, начальство на работе и т.д.

Подарок – вдохновение или поддержка, когда хочешь быть опорой.

Подарок – послание. Когда через сюрприз хочешь передать определенную информацию.

Подарок – необходимость. Когда дарят то, что нужно в данный момент.

Подарок – сюрприз. Впечатлить другого для определенной цели.

Подарок – отмазка. Просто презентовать что попало, не думая о другом.

Напомним, Новый, 2021 год, по восточному календарю, является годом Белого Металлического Быка. Точное время его наступления – 12 февраля 2021 года в 21:05.

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