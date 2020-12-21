Как правильно выбрать искусственную елку: эксперты дали советы

Украинцы стали чаще покупать искусственные елки. Однако с большим спросом растет количество некачественных и даже вредных предложений.

Выбирать искусственную елку нужно не менее тщательно, чем живую. Прежде всего специалисты советуют внимательно вчитаться в этикетку.

"Написано: кто производитель, его адрес, дата изготовления. Срок годности не ограничен. Не содержит вредных веществ. Она соответствует нормативно-правовому акту", – рассказал ТСН заместитель начальника Управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области Александр Мандро.

Если этой информации на этикетке нет, то у продавца следует просить вывод санэпидслужбы или сертификат качества сырья, из которого изготовлено изделие.

Если же цена на елку подозрительно низкая, высокая вероятность, что ее иглы сделаны из бумаги или из дешевых токсичных материалов.

Также обратите внимание на запах пластика – он не должен быть резким. Качество елки можно проверить, аккуратно подергав ее за иголки или погладив против роста: у качественной елки хвоя не ломается, не деформируется и не осыпается.

Еще один важный момент – пожароопасность. Попросите продавца показать, как елка реагирует на огонь: при подожжении ее иголки должны не гореть, а сразу гаснуть.

Это касается и елочных украшений. О некачественном товаре свидетельствует неприятный запах, краска, которая остается на руках, и блестки, которые осыпаются. Подробная информация должна быть на этикетках. Если данные не нанесены на маркировку, то потребитель имеет право запросить их у продавца.

Выбирая гирлянду, стоит узнать, комнатная она или уличная. Также следует искать трилистник в кругу – это знак сертифицированного товара.

О том, как выбрать живую елку, читайте в материале OBOZREVATEL.