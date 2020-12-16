Украинцам рассказали, как правильно украсить елку к Новому году

Дарья Дурова Общество 22:47, 16.12.2020

Украинцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности, украшая елку к новогодним праздникам, чтобы они прошли безопасно и без каких-либо чрезвычайных событий.

Кроме того, граждан, которые живут в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, призвали не использовать хлопушки или салюты, из уважения к людям, которые принимали участие в боевых действиях. Об этом напомнили на Telegram-канале МВД Украины.

Пресс-служба опубликовала рекомендации спасателей при установке новогодней елки, эксплуатации электрогирлянд и пиротехнических изделий.

Основные правила украшения елки:

  • дерево следует устанавливать на устойчивой основе, так, чтобы ветви не касались стен и потолков;

  • на елку нельзя ставить свечи, бенгальские огни, легковоспламеняющиеся материалы;

  • использовать можно только сертифицированные электрические изделия.

Спасатели рассказали о правилах установки новогодней елки
Telegram / МВД Украины
Скриншот

Как правильно выбрать новогоднюю елку и какой отдать предпочтение – живой или искусственной, – читайте в наших рекомендациях.

О советах астрологов по украшению елки на Новый 2021 год читайте по ссылке. Также предлагаем ознакомится с подборкой самых стильных вариантов декорирования праздничного дерева.

Как сообщал OBOZREVATEL, главную новогоднюю елку в Черкассах украсили игрушками-кругами, похожими на амулеты от сглаза, которые называют "назар", "куриный глаз" или "глаз Фатимы".

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